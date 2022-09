Nel week end dopo 2 anni ritorna la storica manifestazione che esalta un prodotto tipico della Tuscia

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. Torna la tradizionale Sagra del Fagiolo a Sutri, giunta alla 48esima edizione, a testimonianza di come questo evento sia particolarmente sentito nel piccolo paese del viterbese. Tutto pronto, dunque, con la Proloco che ha organizzato l’evento per sabato 10 e domenica 11 in piazza Pisanelli, teatro di spazi per l’enogastronomia, musica e intrattenimento.

Il fagiolo, come si sa, è un prodotto tipico della Tuscia, una verdura che è molto apprezzata che se cucinata da mani esperte, ha un risultato finale eccezzionale. Ecco perchè sabato e domenica prossima a Sutri si riverseranno centinaia di persone che potranno riabbacciare una sagra storica giunta alla sua 48esima edizione. Una manifestazione che la stessa ProLoco ha messo a punto, allestendo stand e banchetti per la degustazione del fagiolo. Infatti la sagra lascia spazio anche alla visita di Sutri, borgo di rara bellezza che si affacia sulla via Cassia con un anfiteatro unico e suggestivo.