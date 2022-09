Incendio di una tenda da campeggio a Tuscania

NewTuscia – TUSCANIA – A causa di un incendio sviluppatosi ieri pomeriggio in via dell’Olivo, situata in una zona verde alle porte di Tuscania, è andata a fuoco una tenda da campeggio con la maggior parte degli oggetti e dell’equipaggiamento contenuti al suo interno.

Il proprietario della tenda illeso perchè assente al momento del rogo, da mesi a Tuscania a bordo della sua bicicletta, è stato oggetto di una gara di solidarietà e da ieri sera ha ricevuto un nuovo sacco a pelo e una nuova tenda dove poter trascorrere la notte.

Le fiamme, la cui origine rimane da chiarire, sono state spente dai vigili del fuoco che in seguito hanno messi l’area in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Tuscania e il personale sanitario del 118.