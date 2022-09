In cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa, da Viterbo a Soriano e ritorno in treno

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Domenica 11 settembre Appuntamento alle ore 8,30 a Viterbo in piazza della Crocetta. Si partirà subito al termine delle iscrizioni.

Un percorso a piedi lungo circa 16 chilometri, quasi interamente all’interno dei boschi sui sentieri dei Monti Cimini (molto verosimile a quello compiuto da santa Rosa nel 1250), che da Viterbo porta a Soriano nel Cimino.

Da piazza della Crocetta si visiterà la macchina di Santa Rosa sul sagrato del santuario e si raggiungerà strada Palanzana da via Genova. Poco prima dell’eremo della Palanzana si girerà a sinistra per percorrere una strada bianca che, attraversando il Parco dell’Arcionello, condurrà i partecipanti all’attraversamento della strada Romana, all’altezza dei numeri civici 5. Qui ci sarà una prima sosta con un punto di ristoro.

La camminata proseguirà per strada Novepani, fino all’attraversamento della strada provinciale Piangoli, per imboccare la strada bianca che porta alla sorgente Acquaspasa.

L’arrivo alle sorgenti, attraverso antichi sentieri e mulattiere, è previsto per le 13 circa. In questo luogo esiste un’area attrezzata con panche e tavoli ed è prevista una sosta per il pranzo. Verso le 14 il cammino riprenderà, all’interno del bosco, salendo verso il punto più alto del percorso, rispetto al livello del mare, circa 750 metri di massima altitudine, dopo aver percorso 13 chilometri e 600 metri circa.

L’arrivo a Soriano nel Cimino, attraverso i boschi, è previsto intorno alle ore 16 e il ritorno a Viterbo avverrà con il trenino MetRo delle ore 17,30 (ex ferrovia Roma Nord), in alternativa con mezzi propri.PER INFORMAZIONI: 333 4912669 Anna Rita Properzi Guida Turistica autorizzata e Guida Ambientale Escursionistica associata ad AIGAE (anche tramite messaggio WHATSAPP oppure mail annaritaproperzi@gmail.com), oppure 3382129568 Silvio Cappelli presidente Ass. Take Off.

APPUNTAMENTO: Domenica 11 settembre 2022 ore 8.30 a Viterbo in piazza della Crocetta, davanti alla Chiesa di Santa Maria in Poggio.

PRENOTAZIONE: consigliata, può essere effettuata tramite WhatsApp o tramite il mio sito www.annaritaproperzi.it

ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking, bastoncini da trekking, cappello, giacca impermeabile, acqua almeno 1lt e mezzo a testa. Munirsi di mascherina e gel igienizzante.

LUNGHEZZA: 16 km; DIFFICOLTÀ livello turistico ed escursionistico T/ECOSTO: 12 euro a persona che include colazione lungo il percorso e biglietto del treno (i bambini sotto i 12 anni non pagano).PRANZO: alla partenza sarà possibile prenotare un cestino per il pranzo, con pietanze a scelta, che verrà consegnato intorno alle ore 13 nel luogo previsto per la sosta. In alternativa pranzo al sacco.

PRENOTAZIONE BIGLIETTI TRENO: alla partenza sarà possibile anche prenotare i biglietti (verranno consegnati durante la sosta per il pranzo) per il trenino MetRo (ex Roma nord) Soriano nel Cimino – Viterbo per il ritorno alle ore 17,30 con arrivo a Viterbo alle ore 17,55. In alternativa ritorno con mezzi propri.