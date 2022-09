Festa della Madonna della Quercia, presentato il Patto d’Amore 1467-2022

NewTuscia – VITERBO – Presentato questa mattina a Palazzo dei priori il programma della festa della Quercia del 10, 11 e 16 settembre a cui hanno partecipato don Massimiliano Balsi, il parroco del Santuario della Quercia, la sindaca Chiara Frontini, don Flavio Valeri, parroco della chiesa del Sacro cuore e presidente dell’associazione musici e sbandieratori del Pilastro, Luigi Ottavio Mechelli dell’Avis, Assuntina Civitelli vice presidente associazione Pilastro, la presidente della Pro loco Irene Temperini e il direttore di Confartigianato Viterbo Andrea De Simone.

“Un patto d’amore di cui Viterbo ha bisogno per un nuovo cammino di fede, sociale, culturale ed ecclesiale. ” Don Massimiliano ha spiegato così il Patto d’amore con il ritorno della processione bloccata per due anni a causa della pandemia. La manifestazione, il 20 settembre 1467, è il completamento della festa di santa Rosa, “La città vuole camminare insieme, non separata. In questo tempo, la Madonna della Quercia e Santa Rosa ci dicono questo”.

La festa entrerà nel vico sabato alle 19.00 con la messa officiata da don Claudio Sperapani, poi alle 21.00 la processione per le vie della Quercia dell’immagine della Madonna. Si proseguirà domenica 11 settembre, a partire dalle 16,30 la processione, che terminerà nella basilica della Quercia con il patto d’amore; ci saranno musici, il corteo storico, le confraternite e gli ordini cavallereschi.