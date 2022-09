L’attore leggerà anche un monologo su Falcone e Borsellino scritto da Sante Paolacci

Una grande serata con Nino Frassica a Civita Luogo del Pensare. Appuntamento per sabato 17 settembre, ore 21.30, al Palazzetto dello Sport di Bagnoregio. Frassica si racconterà, con la sua leggerezza, nell’intervista condotta da Sante Paolacci. Attesa per un monologo dedicato a Falcone e Borsellino che sarà letto dall’attore così amato dal grande pubblico ed è stato scritto dallo stesso Paolacci.

Paolacci, sceneggiatore e copywriter, ha scritto per il Cinema il film “Ninna Nanna” per la regia di Enzo Russo e Dario Germani, con protagonisti Francesca Inaudi, Nino Frassica e Fabrizio Ferracane, uscito nelle sale a giugno 2017. Una vecchia conoscenza quella tra i due, diventata anche un’amicizia, che aiuterà sicuramente a fare emergere il meglio dall’incontro bagnorese.

Questa del 2022 è stata un’edizione del Festival con tanti momenti per il trentennale di Capaci e per evidenziare la candidatura a Patrimonio Unesco de Il Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio.

Sono stati accolti a Bagnoregio intellettuali, artisti, musicisti, scrittori, giornalisti e attori di livello nazionale per affermare un concetto tanto semplice quanto importante: la cultura come momento d’incontro e confronto per costruire nuovi immaginari e visioni per il futuro.

Tutte le info su www.casacivitabagnoregio.it