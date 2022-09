“I cuccioli” e “il nido a colori”: gli auguri di buon lavoro dell’assessore Notaristefano

NewTuscia – VITERBO – Nidi comunali, ieri l’augurio di buon lavoro ai piccoli ospiti delle strutture I Cuccioli e Il Nido a Colori da parte dell’assessore alle Politiche sociali Patrizia Notaristefano. A dare il benvenuto ai bambini e alle loro famiglie dei due nidi comunali – gestiti in modalità integrata dal Comune e dalla Cooperativa Gea – insieme all’assessore Notaristefano, anche la coordinatrice pedagogica del nido I Cuccioli Rosamaria Purchiaroni, la presidente della cooperativa Gea Alessandra Senzacqua, che ha in gestione Il Nido a Colori, la coordinatrice pedagogica Ester Veruschi, con la biologa nutrizionista che coordinerà il piano alimentare di entrambi i nidi. “Il nido – ha sottolineato l’assessore Notaristefano – rappresenta la prima esperienza di convivenza istituzionale per il bambino e la sua famiglia, che si trovano a confrontarsi per la prima volta con l’ambiente sociale. L’inizio dell’anno educativo è sempre un momento importante”.

Le due coordinatrici hanno sottolineato l’importanza di offrire un servizio di qualità alle famiglie, rendendole parte attiva dei progetti educativi dei nidi, così come dichiarato anche dalla presidente della Gea Senzacqua: “È importante inaugurare il nuovo anno educativo accogliendo le famiglie e facendole sentire partecipi sin da subito del progetto pedagogico che le accompagnerà per tutto l’anno, all’interno del quale i bambini sono al centro, così come lo sono i genitori. Abbiamo previsto di organizzare delle riunioni periodiche durante le quali le famiglie potranno informarsi nel dettaglio sui progetti educativi che verranno portati avanti, e su tutti gli strumenti che il servizio nido offre, nell’ottica della cura del bambino a 360 gradi”.

E a proposito di cura e volontà di offrire un servizio di qualità è intervenuta anche la biologa nutrizionista Silvia Ricci che curerà il piano alimentare dei bambini, condividendo con i genitori i consigli su una sana e corretta alimentazione. “I menu degli asili nido rappresentano un elemento di fondamentale importanza per il consolidamento all’educazione alimentare – ha affermato la dottoressa Ricci -, tutto questo reso possibile dalla sensibilità e dalla lungimiranza dimostrate sin da subito dall’assessore Notaristefano, che ha fortemente voluto il ripristino del servizio mensa all’interno dell’asilo nido I Cuccioli e con la quale condividiamo la volontà di rispondere alle esigenze delle famiglie in maniera efficace e concreta”.

“Proseguendo nell’obiettivo di dare massimo risalto ai “luoghi del crescere”, al valore professionale delle attività svolte da tutte le educatrici e dal personale tecnico degli asili nido comunali, a cui i genitori ogni giorno affidano con fiducia i loro figli – ha aggiunto l’assessore Notaristefano – ho desiderato accogliere personalmente i piccolini insieme con le mamme, i papà e anche i nonni che sono venuti ad accompagnarli, per iniziare e proseguire insieme il percorso formativo di crescita che mi vedrà camminare sempre al loro fianco, assicurando la massima condivisione e trasparenza sulle attività che si svolgeranno, rimanendo a loro disposizione”.