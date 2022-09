Contigliano. I carabinieri arrestano un 50enne per furto aggravato e incendio doloso

NewTuscia – RIETI – Riceviamo e pubblichiamo. Alle ore 01.00 della decorsa notte i Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno tratto in arresto in quasi flagranza un 50enne di Rieti con pregiudizi di polizia a carico ritenuto responsabile di furto aggravato e incendio doloso perpetrati in danno di azienda agricola locale. Il predetto, che avrebbe agito per rancori personali, dopo aver sottratto carburante da un trattore ivi parcheggiato, avrebbe appiccato un incendio all’interno di un fienile causando un danno stimato intorno ai 100.000 euro. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.