CCIAA Rieti -Viterbo. Voucher digitali I4.0, pubblicato il nuovo bando

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 12 settembre.

L’8 settembre webinar di presentazione dell’agevolazione

NewTuscia – VITERBO – Pubblicato il nuovo bando voucher digitali I4.0 della Camera di Commercio Rieti-Viterbo rivolto alle imprese dell’alto Lazio, giunto alla quinta edizione, che si pone l’obiettivo di stimolare il processo di trasformazione nel tessuto imprenditoriale locale.

Il bando e il modulo di domanda sono visionabili qui: https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/impresa-digitale_382/punto-impresa-digitale_377/bando-voucher-i40_496/

Complessivamente lo stanziamento ammonta a 170mila euro e ciascuna delle imprese ammesse al bando potrà contare su un contributo massimo di 7mila euro a fondo perduto, fino al 70% delle spese ammissibili. Gli acquisti dovranno esser finalizzati a beni o servizi (strumentali, materiali e immateriali), consulenza (max 20%), formazione (max 30%) ed anche acquisto di servizi per la presenza e lo sviluppo commerciale su piattaforme di e-commerce. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 5 settembre 2022 e fino al 90° giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione.

Per partecipare le aziende presenti nelle province di Rieti e Viterbo dovranno presentare domanda a partire dalle ore 9,00 del 12 settembre fino alle ore 12,00 del 30 settembre 2022 esclusivamente via posta elettronica certificata (cciaa@pec.rivt.camcom.it) e l’ammissione terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese costituite e/o denunciate in data antecedente la pubblicazione del bando e in regola con quanto previsto dai criteri di ammissione del bando (tutti i dettagli e il bando sono disponibili sul portale camerale: www.rivt.camcom.it).

Sono escluse dalla possibilità di presentare domanda le imprese che abbiano ottenuto contributi relativi ai bandi voucher I4.0 emessi dalla Camera di Commercio di Rieti, dalla Camera di Commercio di Viterbo e relativamente a quello emanato dalla Regione Lazio in collaborazione con il sistema camerale regionale nell’annualità 2021.

Il giorno 8 settembre è in programma alle ore 15,00 un webinar di illustrazione del bando, collegandosi al link https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvdu6uqzwqHNQFSdYIAltgF-pVoI561sIE (dopo la registrazione si riceverà un link per accedere alla riunione).

Le imprese interessate a ricevere informazioni e dettagli sul bando possono contare sul supporto del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo: tel. 0761.234482 – 0761.234475 – 0761.234473 – 0746.201364, pid@rivt.camcom.it.