Almanacco, programma a Viterbo di oggi e domani

NewTuscia – VITERBO – Almanacco di oggi – martedì 6 settembre

Nuovo appuntamento questa sera per “Dante Inatteso” con un progetto teatrale di Abraxa Teatro che racconta il viaggio dantesco della Divina Commedia attraverso la cucitura drammaturgica del terzo canto dell’Inferno, del sesto canto del Purgatorio e del terzo del Paradiso. A far da guida in questo cammino una delle voci più interessanti e più famose del doppiaggio italiano, quella di Stefano de Sando. In scena Massimo Grippa, Alberto Brichetto, Lorenzo De Santis, Giulia Genazzini, Giorgia Lunghi, Silvia Ponzo, Mariano Viggiano con la regia di Emilio Genazzini. Al giardino di Palazzo dei Priori, alle 21, l’ingresso è gratuito.

Almanacco di domani – mercoledì 7 settembre

Ultimo appuntamento per la rassegna “Dante Inatteso”. Contrariamente a quanto annunciato, lo spettacolo avrà inizio alle 18,30 (anziché alle ore 21). Ad andare in scena nel giardino di Palazzo dei Priori sarà lo spettacolo Versus Dante – Discesa nella Commedia Dantesca, ideato da Paolo Pasquini, affiancato nella regia da Agnese Ciaffei. Dieci tappe: tre del Paradiso, tre del Purgatorio, tre dell’Inferno, seguite da un epilogo. Con Virgilio accanto, Dante incontrerà Beatrice, San Pietro, Casella, Francesca e Capaneo. Prodotto dall’associazione Xenia, in collaborazione con il Festival Dantesco, lo spettacolo è già stato realizzato per gli istituti italiani di cultura di Barcellona, Beograd, Budapest e Madrid. L’ingresso è gratuito.