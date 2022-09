Scontro tra due mezzi pesanti sulla Cassia nord

NewTuscia – VITERBO – Traffico bloccato questa mattina per lo scontro frontale tra due camion all’altezza della zona industriale sulla Cassia nord al chilometro 86 sulla Cassia nord. Uno dei due mezzi era un furgone furgone del servizio postale.

Le cause dell’incidente, in cui un uomo è rimasto ferito, sono ancora da appurare. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del Belcolle in codice giallo. Sul posto Sul posto gli agenti della questura di Viterbo e il personale sanitario del 118.