Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 06/09/2022

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più al pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni. Nuvolosità alta in transito tra il pomeriggio e la sera specie sui settori centro-settentrionali della regione ma sempre con tempo asciutto.

Nazionale

AL NORD



Al mattino cieli poco nuvolosi al nord-ovest, sole prevalente sui restanti settori. Al pomeriggio instabilità sui rilievi alpini; ampi spazi di sereno lungo la valle del Po. In serata ancora qualche pioggia sui rilievi, variabilità asciutta altrove.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in transito su Toscana, Umbria e Marche ma senza fenomeni associati, sole prevalente altrove. In serata ancora tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola, salvo una lieve flessione negativa sulle Isole Maggiori.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos