Poliziotta aggredita mentre cerca di sedare una lite violenta

NewTuscia – TARQUINIA – Aggressione in pieno giorno ai danni di una poliziotta, ispettore del locale commissariato di polizia, mentre cercava di di sedare una lite intercorsa tra una coppia. Pugni alla testa e al volto, che le avrebbero procurato lesioni giudicate guaribili con 7 giorni di prognosi, nel parcheggio di un noto centro commerciale di Tarquinia.

L’ispettrice in quel momento no sarebbe stata in servizio in quel momento, ma notando la lite violenta, prima verbale, poi fisica tra due giovani interviene riconoscendo poi “la coppia a causa dei continui e ripetuti maltrattamenti del giovane ai danni della ragazza convivente nei confronti della quale aveva, peraltro, la misura del divieto di avvicinamento“. La questura ha spiegato che il giovane era già stato arrestato, effettivamente pochi giorni prima, e in quell’occasione si era scagliato contro le forze dell’ordine con aggressività come dimostrano i filmati, prima di essere fermato e tratto in arresto.

In quest’ultima circostanza invece, avvenuta qualche giorno fa, la poliziotta, ferita, avrebbe richiesto immediatamente rinforzi che avrebbero arrestato di nuovo il ragazzo, stavolta per maltrattamenti contro conviventi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.