In stato di agitazione scavalca il balcone, salvata dai carabinieri

NewTuscia – TUSCANIA – Ci sono stati momenti di paura nel pomeriggio di sabato in una zona di Tuscania, dove i genitori, preoccupati o stato di agitazione della figlia 18enne che si trovava sul balcone di casa, hanno chiamato i carabinieri temendo che potesse cadere per l’agitazione o addirittura gettarsi.

Le cause che avrebbero provocato l’escandescenza non sono state chiarite. Le forze dell’ordine una volta sul posto hanno scongiurato il peggio: mentre uno la distraeva, parlandole da sotto, l’altro passando da una finestra sul retro dell’appartamento l’ha afferrata portandola in salvo; sembrerebbe che la giovane avesse scavalcato il suo balcone per andare in quello adiacente dei vicini. Successivamente è stata portata in ospedale per degli accertamenti.