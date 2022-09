Il Punto sulla 1° giornata di serie D

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Esordio non fortunato per la Flaminia (0 punti) che cade al Madami perdendo 1-0 contro il Livorno (3). Davanti ad un pubblico numeroso (circa mille persone presenti) le due compagini danno vita ad una gara equilibrata, risolta a favore dei toscani con un calcio di rigore realizzato da Frati a dieci minuti dal termine.



Nei posticipi di sabato ok la Sangiovannese (3) che supera 3-0 l’ Ostia mare (0), in rete Miccoli, Bellini, Milani per i locali, Roberti aveva portato momentaneamente in vantaggio i tirrenici. Ok l’ Arezzo (3) che passa 4-0 ad Orvieto contro l’ Orvietana (0), in evidenza Risaliti (doppietta), Gaddini e Forte. Poggibonsi (3) Grosseto (0) termina 3-0, in rete Riccobono (doppietta) e Regoli. La Pianese (3) sbanca Trestina (0) 2-1: Konday e Rinaldini per gli ospiti, Cenerini per i padroni di casa. Gavorrano (3) Tau (0) termina 3-1. Ghivoborgo (3) Ponsacco (0) termina 5-1, in evidenza Pera (tripletta), Del Rotto, Bongiorni per i locali, Remorini per gli ospiti. Terranova (3) Montespaccato (0) termina 2-0, decisivi Mazzei e un’autorete. Infine 0-0 tra Serravazza (1) e Città’ di Castello (1).