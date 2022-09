NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nuovi appuntamenti e qualche variazione di programma in vista delle feste patronali in onore dei SS. Martiri Marciano e Giovanni. A seguito di sopraggiunti, improvvisi e improrogabili, impegni professionali televisivi della showgirl Sabrina Salerno, l’artista non potrà esibirsi nello spettacolo inizialmente previsto sabato 17 settembre. Pertanto lo show verrà anticipato a giovedì 15 settembre, contestualmente all’esibizione di DJ Molella.

Viste, poi, ulteriori richieste pervenute al Comune da parte di associazioni culturali, sportive e turistiche locali, il programma è stato arricchito di ulteriori eventi.