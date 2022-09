Encore festival, musica dal vivo a Pratogiardino

NewTuscia – VITERBO – Presentato questa mattina il progetto Encore festival, che avrà luogo 9, 10 e 11 settembre a pratogiardino “Lucio Battisti”. Presenti Francesco Schirripa, l’assessore alla cultura e vice sindaco Alfonso Antoniozzi, i rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato all’organizzazione dell’iniziativa dedicata a Raffaele Trua, il ventenne scomparso due anni fa dopo un incidente stradale vicino San Martino al Cimino, ma anche Eta Beta, Percorso, Daje il gas, Kiss, Sorrisi che nuotano.

Musica dal vivo per serate ricche di esibizioni artistiche, stand espositivi e sport dalle ore 18 all’una di notte, per venerdì e sabato, e dalle 16 alle 23 la domenica. Il prezzo dell’ingresso, gratuito per studenti dell’Università degli studi della Tuscia, sarà di 3 euro il venerdì, 5 il sabato e 2 la domenica.

Dal punti di vista più prettamente culturale invece sono previsti dibattiti organizzati dall’associazione Percorso incentrati su temi legati al mondo universitario e a questioni climatiche e ambientali. Una manifestazione sarà anche per coinvolgere ragazzi e bambini e spingerli verso lo sport, mentre domenica al via il teatro del liceo Buratti.

Per l’evento che prevede i tre giorni, le associazioni che hanno iniziato a finanziarlo hanno chiamato il comune a come compartecipatore.