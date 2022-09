Diario di Viaggio in Inghilterra dei giovani sulle orme del beato Domenico Barberi

Presentato il progetto di trasformazione del casale ove lavorò Domenico in struttura di accoglienza per i parenti dei degenti del vicino Ospedale di Belcolle

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Mario Mancini, collega e amico, ci ha fornito un accurato diario di Viaggio della visita in Inghilterra di alcuni giovani studenti viterbesi, da lui accompagnati, vincitori del concorso sull’Ecumenismo, di cui il beato Domenico Barberi, Passionista viterbese e’ stato l’appassionato precursore in terra inglese.

Così esordisce Mario Mancini nel suo articolo apparso sull’ultimo numero del periodico “Sosta e Ripresa”, di cui e’ direttore editoriale ed editore.

“Nel terzo millennio del cristianesimo l’espressione “fratelli separati” può suonare come negativa, ma quando fu coniata, quasi due secoli fa, fu una intuizione rivoluzionaria. Era la prima metà del XIX secolo e per secoli i cristiani di differenti confessioni si erano combattuti fisicamente infliggendosi reciprocamente morte e devastazione. A pronunziarla, o meglio, a scriverla fu un viterbese, Domenico Barberi, entrato in religione tra i passionisti con il nome di Domenico della Madre di Dio. La scrisse in una lettera, in latino, indirizzata a un professore anglicano dell’Università di Oxford.”

Il suo cuore era fatto per l’amore, e per un Amore più grande si era strappato in età giovanile dall’affetto per una fidanzatina.

Immagini del Viaggio in Inghilterra dei giovani accompagnati da Mario Mancini.

Da quel momento il suo cuore aveva battuto solo per la missione che lo aveva condotto a fermarsi in una stazione ferroviaria vicino Londra, nel 1849.

Papa Paolo VI proclamò la beatificazione di Domenico nel 1963, in pieno Concilio Ecumenico, definendolo Apostolo dell’Ecumenismo e Apostolo dell’Inghilterra. E bisogna riconoscere che gli inglesi hanno saputo ricambiare questo suo amore venerandolo ancora oggi e pregando per la sua canonizzazione.

Lo hanno sperimentato, ancora una volta, i pellegrini partiti da Viterbo, la città natale del beato Domenico, dove era soprannominato Meco della Palanzana. Il viaggio era organizzato dall’Associazione Amici del Beato Domenico Barberi ed era il premio assegnato ad alcuni studenti per un concorso sull’ecumenismo promosso nelle scuole viterbesi.

Prosegue il diario di viaggio di Mario Mancini pubblicato sulla rivista “Sosta e Ripresa”: Il pellegrinaggio ha seguito alcune delle principali tappe dove il beato Domenico aveva eretto le rinnovate istituzioni cattoliche: Londra, Littlemore (Oxford) dove la parrocchia è a lui intestata, Birmingham (con l’oratorio del suo discepolo John Henry Newman, il grande teologo convertito dall’anglicanesimo al cattolicesimo, creato cardinale da Leone XIII nel 1879, e canonizzato nel 2019 da Papa Francesco), Sutton di St. Helens (arcidiocesi di Liverpool) dove a fianco della chiesa parrocchiale a lui intitolata, è stato costruito un santuario per ospitare e venerare il corpo del beato Barberi.

I partecipanti al pellegrinaggio sono stati sempre accolti entusiasticamente, mostrando così un lato forse poco noto del calore britannico, rinnovando i ricordi di precedenti visite reciproche. Addirittura trionfale è stata l’accoglienza per uno dei giovani del gruppo per essere un lontano discendente del beato Domenico.

Mario Mancini specifica il progetto di recupero del fabbricato rurale come foresteria dei parenti (provenienti da fuori Viterbo) dei degenti dell’Ospedale di Belcolle.

Particolarmente interessante è stata la visita a Birmingham: al vescovado è stata consegnata una documentazione per recuperare la villa di campagna dove il giovane Domenico lavorò come bracciante agricolo. Lo stabile è confinante con l’ospedale di Viterbo e verrebbe restaurato per ospitare i parenti dei degenti che vengono da lontano. Lo stabile è proprietà della Provincia ed il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, dopo un accurato sopralluogo, si è espresso favorevolmente e ha accompagnato la documentazione con una lettera all’arcivescovo di Birmingham, Bernard Longley, nella quale assume l’impegno a cedere il complesso in comodato all’Associazione.

Così Mario Mancini conclude il diario di viaggio: “Inoltre un nuovo legame si è instaurato con il convento delle suore Brigidine di Iver (Londra) che hanno anch’esse come carisma l’ecumenismo, a partire dai fratelli luterani, maggioranza in un Paese, la Svezia, legato a santa Brigida era. Si è in questo modo rafforzato un rapporto con una famiglia religiosa che fu particolarmente cara alla fondatrice del giornale “Sosta e Ripresa”, Tommasa Alfieri, e a monsignor Giuseppe Canovai, il primo assistente spirituale della Familia Christi, la comunità laicale da lei creata. Un pellegrinaggio, in estrema sintesi, che ha rafforzato l’auspicio UT UNUM SINT.”