“Carbonio- Dialogo con Persefone” a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il 6 settembre, dalle ore 21,00, in Via Roma 8, vicino a Piazza del Plebiscito, verrà presentato “Carbonio- Dialogo con Persefone”, una performance artistica di Jessica De Masi ospitata da _VU, un progetto dell’imprenditore Carlo Puglisi Alibrandi e dell’artista Lucrezia Testa Iannilli che ha fatto divenire la sede di Viterbo un punto di riferimento per fruire della ricerca contemporanea con il primo primo Artist Run-Space mai tentato nella Città dei Papi.

_VU e Égreen diventano spazio/varco trasparente che guarda in strada, 20 mq di volume- superficie che prescinde dalle relazioni e si offre gratuitamente senza filtri nè “ingressi” in una viva bidimensionalità, una sorta di acquario affacciato sulle strade principali della città.

Dopo il successo delle precedenti residenze, il 6 settembre è la volta di Jessica de Masi. Nel suo concept performativo, l’assunzione dei sei chicchi di melograno da parte di Persefone ne decreta il destino di passare sei mesi l’anno nell’oltretomba al fianco di Ade. Questo spostamento di dimora da parte della Dea simboleggia la necessità della terra di cicli di rigenerazione. La Persefone di questa variazione del mito vive nel nostro presente. Il suo abito è di plastica, è una regina immersa in una natura mutata dall’intervento dell’uomo, una divinità corrosa dall’ incapacità dell’uomo di regolare i suoi bisogni in base alle risorse del luogo che lo ospita. L’idea è di scrivere una nuova versione del mito che non lascia spazio alla speranza di portare consapevolezza sull’ eccessivo sfruttamento delle risorse, ma piuttosto alla consapevolezza che quella ricerca di armonia con la natura sia destinata solo a questa tipologia di racconti e non trovi spazio sufficiente nel mondo contemporaneo.