Carabiniere ferito a Silvi, Li.si.po.: “Inasprire le pene”

NewTuscia – ROMA – Il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) esprime solidarietà al carabiniere che ieri pomeriggio durante un normale turno di servizio è stato ferito ad un braccio ad opera di un individuo, separato dalla moglie.



Parrebbe che l’uomo, dopo una lite con i parenti relativa alla negata possibilità di visione del figlio si sia recato in caserma dei carabinieri a Silvi (Teramo) ed avrebbe compiuto il gesto a seguito di un diverbio con i militari dell’Arma. Successivamente all’accaduto si è allontanato. Immediatamente inseguito da personale dell’Arma dei carabinieri veniva bloccato ed assicurato alla giustizia.



Per il carabiniere ferito, le cui lesioni non sono gravi, è stato comunque necessario ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Il Segretario Generale Nazionale LI.SI.PO., Antonio de Lieto – ha dichiarato – Gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine, tutti i giorni rischiano la propria incolumità per assicurare sicurezza ai cittadini, il caso di ieri ne è la prova. Questi sono i casi in cui – ha continuato de Lieto – Il Libero Sindacato di Polizia – LI.SI.PO. – la pensa diversamente, le Forze dell’Ordine non possono subire aggressioni periodiche. Per questo, ha rimarcato – il leader del LI.SI.PO. – è necessario l’inasprimento della pena. In fine de Lieto ringrazia tutti gli appartenenti delle Forze dell’Ordine per l’encomiabile opera che quotidianamente svolgono per tutelare la cittadinanza e salvaguardare la democrazia, nonostante ricevono stipendi non adeguati al lavoro che svolgono.