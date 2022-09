Calcio. Il punto sulla 1 giornata di eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Va in archivio la 1 giornata di eccellenza, ecco cosa è successo:

Ok il Nettuno (3 punti) che sbanca 4-0 il terreno dell’ Astrea (0), in rete Sbordone, Castro, Tomei, Nanni. Comincia bene anche il Civitavecchia (3) che batte 4-2 il IV Municipio(0) 4-2, apre Vittorini su rigore, da lui conquistato, Luciani e Ruggiero portano a 3 le reti, poi acora Vittorini per i neroazzurri calano il poker,Piccirilli e Socciarelli per gli ospiti. Boreale Don Orione (3) Falaschelavinio (0) termina 2-0 Massimiani e Romani in rete. Il Centro Sportivo Primavera (0) supera 2-0 il W3 Maccarese (0) in rete Nardini (doppietta). Anzio (0) Città di Cerveteri (3) termina 0-2 Toscano e Manzari in gol.

Vis Sezze (0) Aurelia Antico Aurelio (3) 1-2 colpo quindi della matricola ospite, che passata in svantaggio con la rete di Zimbardi, capovolgono la situazione con Nannini e Racaniello. Ok il Campus Eur (3) che liquida 2-1 l’ Indomito Pomezia (0) Zanoni porta avanti gli ospiti, ma Guiducci e D’ Urso nel recupero ribaltono la situazione. Cade in trasferta la Polisportiva Monti Cimini (0) 2-1 conto l’ Unipomezia (3) per i locali in rete Di Bari (doppietta) mentre per i cimini aveva momentaneamente pareggiato Di Mario, da segnalare alcune prodezze del portiere locale Bardoscia su Di Curzio e Di Mario. Academy Ladispoli (1) Fiano Romano (1) 1-1.