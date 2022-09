Un Giugliano grintoso stende con secco 2-0 una Viterbese poco incisiva

Maurizio Fiorani

NewTuscia- AVELLINO-Sul neutro di Avellino la Viterbese è stata affondata dalla matricola Giugliano, che si impone per 2-0, rimanendo anche in 10 uomini a causa dell’espulsione di Mabaye nel finale del primo tempo. Una Viterbese abulica che ha giocato in modo compassato e senza mordente, al cospetto di un Giugliano che ha messo in campo tanta grinta e determinazione. Domenica la Viterbese giocherà in casa al Rocchi con la Fidelis Andria.

Passiamo alle formazioni delle due squadre che sono scese in campo:

VITERBESE: Fumagalli, Volpicelli, Megelaitis, Mungo, Ricci,Polidori,Monteagudo, Andreis, Mbaye, Nesta,Marenco,

A disposizione di Mr.Giacomo Filippi: Bisogno,Sorrini, Vespa, Marotta, Semenzato, Riggio, D’Uffizi, Di Cairano, Manarelli, Aromatario, Simonelli.

GIUGLIANO: Sassi, Felippe, Poziello, Salvemini, De Rosa, Piovaccari, Vullo, Gladestony, Biasol, Rondinella, Di Dio.

A disposizione di Mr.Tataomir: Viscopo, Thamir, D’Alessio, Ceparano, Rizzo, OYeWade,Ilio, Poziello,Belardo, scanagatta, De Lucia, Gomez, Di Solfi, Nocciolini

Arbitro: Signor Turrini di Firenze

Assistenti: M Colaianni di Bari e P. Cataneo di Foggia.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° Viterbese pericolosa con un tiro su calcio di punizione di Volpicelli, che colpisce il palo destro della porta

Al 10° incursione di Mungo, ma la sua conclusione viene respinta dal portiere del Giugliano in corner.

Al 21° Il Giugliano passa in vantaggio con una rete di Piovaccari che parte in contropiede, si accentra e lascia partire un diagonale che non lascia scampo al portiere della Viterbese, Fumagalli.

Al 38° padroni di casa pericolosi con il solito Piovaccari, che si invola verso l’area di rigore della Viterbese, e lascia partire una forte conclusione che viene deviata dal portiere della Viterbese.

Al 42° viene annullata una rete alla Viterbese di Andreis.

Al 44° viene espulso il centrocampista della Viterbese Mbaye che entra in modo scomposto su un giocatore del Giugliano.

La Prima frazione di gioco termina con il Giugliano in vantaggio per 1-0 e con la Viterbese in inferiorità numerica.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 1° cambio nella Viterbese, entra Semenzato

Al 2° corner in area da Volpicelli, ma la difesa di casa libera ed allontana.

Al 3° colpo di testa di Mungo e parata da parte del portiere del Giugliano.

Al 5° ammonito De Rosa del Giugliano per perdita di tempo e per aver allontanato il pallone.

Al 10° Giugliano vicino al 2-0 con una bella semirovesciata e grande parata del portiere della Viterbese

Al 13° punizione di Volpicelli per la Viterbese

Al 14° Esce Rondinella ed entra Iglio; esce Piovaccari ed esce Nocciolini.

Al cambio nella Viterbese esce Polidori ed entra Marotta; esce d’Andreis al suo posto D’Uffizi.

La Viterbese preme e conquista diversi corner consecutivi. Traversone di Volpicelli e colpo di testa di Marotta, ma la palla finisce parata dal portiere del Giugliano.

Al 22° la formazione campana si porta sul 2-0 con una grande conclusione di Gladestony che si è insaccata sotto la traversa.

La Viterbese prova una reazione conquistando diversi corner.

Cambio nella Viterbese: escono Megelaits e Nesta; al loro posto entrano Di Cairano e Manarelli.

Al 36°grande parata del portiere della Viterbese su una grande conclusione dalla distanza.

Al 39° viene ammonito Di Cairano della Viterbese.

Il Giugliano sfiora il 3-0 nel finale.

RISULTATI DELLA 1° GIORNATA

GIUGLIANO-VITERBESE 2-0

MONTEROSI-CERIGNOLA 3-0

CATANZARO-PICERNO 4-0

FIDELIS ANDRIA-POTENZA 0-0

FOGGIA-LATINA 1-3

MESSINA-CROTONE 2-4

TURRIS-VIRTUS FRANCAVILLA 2-2

PESCARA-AVELLINO 1-0

MONOPOLI-TARANTO 4-1

GEBILSON-JUVE STABIA 1-3

CLASSIFICA

MONTEROSI 3

GIUGLIANO 3

CATANZARO 3

PICERNO 0

FIDELIS ANDRIA 1

POTENZA 1

FOGGIA 0

LATINA 3

TURRIS 1

VIRTUS FRANCAVILLA 1

PESCARA 3

AVELLINO 0

MONOPOLI 3

TARANTO 0

GEBILSON 0

JUVE STABIA 3

VITERBESE 0

AUDACE CERIGNOLA 0

PROSSIMO TURNO

VITERBESE-FIDELIS ANDRIA

CERIGNOLA GIUGLIANO

AVELLINO-GEBILSON

CROTONE-MONOPOLI

JUVE STABIA-TURRIS

LATINA-PESCARA

POTENZA-MONTEROSI

TARANTO-CATANZARO

VIRTUS FRANCAVILLA-MESSINA

PICERNO-FOGGIA SI GIOCA LUNEDI