Trasporto, l’emozione immensa di Chiara Frontini

🌹Non ho neanche una foto scattata col telefono di ieri sera. Perché quando l'emozione è tanto forte da rischiare di far uscire il cuore fuori dal petto per quanto galoppa forte…beh alle foto non ci pensi, solo a quelle che scatti con gli occhi per imprimere certi ricordi nella mente per sempre.

Ieri più che mai il Trasporto è stato il simbolo di una città che riparte, di una città che ama e che si ama, dell’orgoglio che proviamo per noi stessi e per la nostra viterbesità . Ed è con l’orgoglio e con l’amore che anche quest’anno Rosa è stata riportata a casa.

La Macchina non è un oggetto ma un simbolo di identità cittadina in cui si riconosce un’intera comunità . Insieme, è una delle cose meravigliose che riusciamo a fare.

Il Trasporto non è un evento, ma un messaggio di forza fisica e spirituale capace di trasformare il popolo viterbese in assoluto protagonista: ieri sera tutta Viterbo era sotto questa macchina, ieri sera avevamo tutti Rosa sulle spalle e avevamo tutti la responsabilità di portarla a casa, come ogni giorno abbiamo tutti la responsabilità di curare Viterbo come curiamo casa.

La Macchina che attraversa le ali di folla stupita e acclamante è una magia capace di trasformare Viterbo in una narrazione che va ben oltre le nostre mura cittadine.

I Facchini di Santa Rosa hanno l’onore e l’onere di trasportare non solo un simbolo per la nostra comunità , non solo un messaggio di forza e speranza per i cittadini viterbesi ma l’immagine stessa di una città che vuole ribadire il suo posto nella storia, ritrovare il suo antico splendore e raccontarlo a tutto il mondo.

Evviva Santa Rosa!🌹

Foto presa in prestito da Mammo Rappo