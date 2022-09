Spiti e Cianchelli nel Club Lazio di Atletica￼

NewTuscia – ROMA – Domenica 11 Settembre 2022, presso lo Stadio delle Aquile “Paolo Rosi” a Roma, con ritrovo ore 14,00, si terrà il raduno dei cadetti del Club Lazio i vista del Campionato Italiano Cadetti previsto a Caorle (VE) del 1 e 2 Ottobre 2022.



A rappresentare la Tuscia all’importante appuntamento, che stabilirà i nomi dei convocati con la rappresentativa laziale che prenderà parte ai campionati, ancora due atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, Sara Cianchelli e Andrea Spiti. Sara Cianchelli si è messa in luce quest’anno nelle varie prove del Trofeo Fulvio Villa di marcia regionale dove è salita molte volte sul podio portando il suo record personale sui 3 Km. in pista a 16″45″2 ed Andrea Spiti che partendo dalle prove molto positive di pentathlon si sta sempre più specializzando nel salto in alto dove quest’anno ha ottenuto il nuovo record personale con la misura di 1,74. Alle due giovanissime promesse dell’atletica viterbese ed i loro allenatori, i complimenti del presidente della Finass Atletica Viterbo Giuseppe Misuraca