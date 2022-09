Lo sfogo di Viterbo Clean Up per Piazza delle erbe ridotta a letamaio dopo il Trasporto della Macchina di Santa Rosa

NewTuscia – VITERBO – La verità è che fate schifo, grandi e piccoli, genitori e figli, non ve ne frega un cazzo della città e del messaggio che santa Rosa trasmette, siete lì solo per fare una foto da mettere sui social per prendere qualche “like”.

Non ci sono parole per descrivere quanto vi disprezzi, non mi sbilancio nel dire come vorrei vedervi perché poi sarei veramente troppo cattivo, ma spero che un giorno la pagherete per trattare Viterbo così.

Il comune pulirà tutto in tempi record come sempre, ma anche questa occasione è stata persa e dimostra come sempre che ai viterbesi di Viterbo non gliene frega un cazzo!

La foto è di piazza delle erbe dove si accampano sempre tantissimi giovani, quei giovani che magari non vedono l’ora di andarsene da qui perché dicono che a Viterbo non c’è niente…beh andatevene, andatevene a F… che sicuramente Viterbo non ha bisogno di voi!

Semo tutti de n’sentimento….

NO non lo siamo, di Viterbo ai “viterbesi” non è mai fregato un cazzo sotto tutti gli aspetti sociali!

Firmato

Fabrizio Rocchi

Viterbo Clean Up