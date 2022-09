Il Real Fabrica si è presentato

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Nella serata di venerdì 2 settembre, all’interno della bellissima cornice del b&b da Nicole, il Real Fabrica di Roma C5 ha presentato agli sponsor, all’amministrazione comunale, alle autorità e alla stampa, la squadra che affronterà il prossimo campionato nazionale di serie B.

I componenti della rosa, intervistati dal giornalista Alessio Campana, hanno ribadito la loro soddisfazione per aver scelto la squadra fabrichese. In particolare hanno preso la parola il portiere Valerio Barigelli – oltre 60 presenze in nazionale italiana – l’atleta spagnolo Dario Lopez e il neocapitano della squadra Alessandro Morandi.

Dopodiché è stato il turno dello staff tecnico fabrichese, capeggiato dallo stesso mister Luca Lucchetti: “possiamo fare bene – ha detto il tecnico della prima squadra – ma dipenderà soltanto da noi.

Dobbiamo lavorare sui dettagli e cercare di restare sempre sul pezzo in ogni allenamento. Sono molto motivato e fiducioso, possiamo fare una grande stagione”.

Il direttore sportivo Walter Antonini e il patron Roberto Rossi, di fronte alla platea, hanno preso la parola. Il numero uno della società, in particolare, ha detto che “con il potenziale che abbiamo quest’anno, per i sacrifici fatti in questi 10 anni, dobbiamo provare fino alla fine a salire di categoria, per noi, per i nostri tifosi e per il nostro paese che merita una piazza importante come la Serie A2”.

Presente alla serata anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Claudio Ricci, dal vicesindaco Massimo Tranquilli e dal responsabile dello sport Marco Bongarzone.

Per le autorità sportive, invece, sono stati presenti il delegato viterbese del Coni Ugo Baldi e il delegato viterbese della Figc Angelo Moracci.

Il Real Fabrica – che vanta una importante scuola di futsal nel Viterbese, per il secondo anno consecutivo “scuola calcio élite” e che si occupa esclusivamente di calcio a 5 – è stato inserito nel raggruppamento E del campionato nazionale di serie B. La prima partita di campionato si giocherà al Pala Anselmi il prossimo 1 ottobre contro l’Anzio.