Costantino show: con i suoi 3 gol il Monterosi stende l’Audace Cerignola all’esordio. Il bomber si porta via ancora il pallone…

Chiara Salvatori

Rocco Costantino

NewTuscia – PONTEDERA – Un ko devastante, quello di oggi, al Mannucci di Pontedera per l’Audace Cerignola. Il Monterosi conclude con un 3 a 0, tutto siglato Costantino, questa prima giornata di campionato. Neanche la “casa” a 300 km, ha ostacolato la fame, la voglia di vincere e fare bene della squadra di Menichini, che sembra essere cresciuta sotto ogni aspetto dopo il lungo stop estivo.



Le formazioni

Leonardo Menchini per la prima line-up di questa nuova stagione si affida ad uno studiato e inaspettato 4-3-1-2. Muro difensivo composto da Cancellieri-Mbende-Borri-Piroli; centrocampo a tre con Lipani-Parlati-Verde; l’attacco è invece firmato Costantino-Rossi, supportato alle spalle dall’ esperienza di Carlini ex Catanzaro. La porta della Tuscia può solo che essere affidata ad uno dei più grandi protagonisti dello scorso campionato: Alia. La neopromossa Cerignola, guidata anche per questa stagione da Michele Speranza, scende in campo toscano, invece, con un canonico 4-3-3.



La partita

Il primo fischio del direttore di gara Valerio Crezzini di Siena sembrava aver scatenato sin da subito la voglia di rivalsa dei pugliesi tra i professionisti, dopo aver trascorso ben 85 anni tra i dilettanti. Possesso palla e aggressività spente, però, già dal minuto 2. Ci pensa il viterbese Rossi, infatti, con un fortuito assist. La sfera termina sotto i piedi del bomber di esperienza Costantino, autore di 13 gol nella scorsa stagione, che sigla così il primo gol del vantaggio (2’).



Una rete, quella dei padroni di casa, che stravolge completamente gli animi in campo sin da subito. Il ritmo si alza, il Monterosi non concede quasi niente ma sfrutta tutti e tanti errori difensivi dell’Audace. Al Cerignola, al 7’, viene concessa l’occasione d’oro con concessione di un calcio piazzato ma viene mal sfruttato da Langella. Da questo momento in poi il match sarà solo Monterosi. Rossi, infatti, ci prova subito con una zampata potente ma la palla termina pochi centimetri fuori la porta.



La soluzione viene invece trovata dal compagno di reparto Costantino. Giocata davvero interessante quella del minuto 17. Tanta intesa e razionalità, proprio come piace a mister Menichini. Costantino passa a Rossi, che trova Verde, il quale con lungimiranza e fiducia opta per un assist in direzione ancora per Costantino che trova con estrema facilità la rete cercata.

Un 2 a 0 che di certo non va giù agli undici di Pazienza. Nonostante ciò, al 24’ arriva il primo squillo del Cerignola con Langella ma la sfera termina troppo alta rispetto ai guanti di Alia. Rossi sembra invece avere trovato la sua dimensione tra i biancorossi, dopo due anni non proprio floridi. Al 29’ al 30’ ci prova, più in forma che mai, di sinistro per ben due volte in zona rigore ma la palla non ne vuole proprio saperne di entrare.



Entra quindi di nuovo in scena il compagno d’attacco Costantino che, non soddisfatto, esagera e sigla al 35’ il gol del 3 a 0. Il bomber in questa occasione è riuscito a sfruttare al meglio l’assist impeccabile di uno dei giocatori più in forma di questa prima giornata: Cancellieri. Agli sgoccioli del primo tempo però l’Audace squilla per una seconda volta con l’ex Viterbese Neglia ma nulla di fatto.



Il secondo tempo è caratterizzato per lo più da turn over generale. Pazienza le tenta tutte per risollevare il demoralizzante risultato dello stadio Mannucci. Entra D’Andrea per i pugliesi che sigla il primo gol ma viene annullato per posizione irregolare. Menichini, adagiandosi su un risultato più che soddisfacente, si serve dei cambi per valutare i nuovi acquisti: Santarpia, Gasperi e Ferreri.



La partita termina con un sorridente Costantino che si “porta a casa il pallone”. Ancora una volta.