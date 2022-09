A Palazzo dei Priori il Trasporto visto dai vip (Foto e video)

di Tiziana Agnitelli e Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Trasporto Macchina di Santa Rosa Gloria: a Palazzo dei Priori prima la “paura” e poi la gioia. I tanti vip intervenuti per vedere il Trasporto 2022 al Comune di Viterbo hanno seguito con grande trepidazione l’evolversi della situazione sul maltempo che, nel pomeriggio di ieri, ha rischiato di mettere a repentaglio il probabile ultimo volo di Gloria. “Le autorità che decidono, che faranno?”, si chiedono i tanti ospiti intervenuti. Alla fine, malgrado qualche ulteriore rischio intorno alle 20 per tuoni e fulmini in lontananza, si capisce che tutto andrà liscio e tornano i sorrisi.



Tra i tanti vip che hanno affollato ieri il Comune di Viterbo c’erano, in particolare, Maria Elena Boschi e l’esperto di politica internazionale Dario Fabbri, volto noto di La/, che hanno colloquiato con noi essendo la prima volta che vedevano la festa più importante di Viterbo.



Come giornalisti veniamo a sapere che tanti ospiti vip, tra i quali l’ex ministro Marianna Madia, sono stati invitati a Palazzo Gentili dal presidente della Provincia Alessandro Romoli e, purtroppo, non siamo riusciti ad intervistarli.



A Palazzo dei Priori c’è anche Vittorio Sgarbi, non più come ospite d’eccellenza ma come assessore alla Bellezza. E, questo, è uno dei dati di questo Trasporto che, come ha promesso lo stesso critico d’arte, nei prossimi anni dovrà trovare la diretta su Rai1 come i più importanti eventi nazionali.



Sotto alcune interviste realizzate ed il reportage fotografico di Stefano Marigliani. Rimane una giornata intensa, fatta di attesa e speranza, paura e gioia, plasmata dall’immenso sforzo dei Facchini che, dopo due anni di pandemia, sono tornati tutti d’en sentimento.