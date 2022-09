Speciale Trasporto Macchina di Santa Rosa domani su Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio) ed Amici per l’Italia (Dtt 222 naz.)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Il trasporto della macchina di Santa Rosa “Gloria” di Raffaele Ascenzi in tutta Italia ed in tutto il Lazio su Radio Roma Television.

Canale 14 Dtt sul Lazio

Il nostro gruppo editoriale NewTuscia Italia ha stretto da poco una collaborazione continuativa con Radio Roma Television, emittente leader nel Lazio e la principale Radio della capitale. Da questo accordo è nata subito la volontà di fare conoscere su Radio Roma Television e su Amici per l’Italia, canale nazionale su smart tv, il Trasporto della Macchina di Santa Rosa.



Domani 4 settembre sarà proposto lo speciale Trasporto della Macchina di Santa Rosa del 2016 prodotto da NewTuscia Italia sui canali 14 Dtt (Radio Roma television, su tutto il Lazio) e sul canale 222 Dtt (Amici per l’Italia, nazionale). Gli orari di messa in onda saranno le 10.30, le 16.30 e le 21.30.

Il Trasporto 2022, invece, sarà trasmesso sugli stessi canali appena realizzato dalla nostra redazione con una visibilità nazionale con data ed ora di cui daremo informazione puntuale nei prossimi giorni.

L’appuntamento quindi è sulle frequenze di Radio Roma Television ed Amici per l’Italia per promuovere nel giusto modo la Macchina di Santa Rosa.



State con noi!