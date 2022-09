Sindaco Profili: “… Quel consesso artistico nessuno ha mai saputo nulla”

Luca Profili

NewTuscia – BAGNOREGIO – Apprendo dalla stampa di un mio presunto tentativo di censura nei confronti di un fantomatico festival artistico che riguarderebbe il futuro di Civita. Premesso che, come la mia storia personale e politica dimostrano, non ho mai adottato atti che potessero limitare le libertà d’espressione di alcuno, da quello che leggo apprendo alcune informazioni interessanti, visto che di questo consesso artistico nessuno ha mai saputo nulla. Intanto 21 artisti, sarebbero stati a Civita tra gennaio e giugno 2020, cioè in pieno lockdown, quando ai comuni mortali erano imposte dolorose limitazioni.

Inoltre rilevo che l’espressione esteriore del sedicente festival si è materializzata con l’affissione abusiva di manifesti, dei quali sono ancora presenti delle tracce, sui muri della città e addirittura sui cartelli stradali, tanto perché si parla di tutela dell’ambiente. Infine non ho ancora capito chi si nasconde tra i cosiddetti “organizzatori dell’iniziativa”, perché quacuno che ci metta la faccia, su questa vicenda, ancora non c’è, con buona pace della trasparenza e del rispetto.

Insomma, più che a un festival, stiamo assistendo a un palese tentativo di mistificazione, del quale posso intuire gli autori.

Detto ciò, Bagnoregio è stata e sarà sempre aperta a chi rispetta le regole, anche se la pensa diversamente dal sottoscritto, come può essere facilmente dimostrato.

Altra cosa è il nostro atteggiamento nei confronti di chi cerca di buttarla in caciara, gridando alla censura per mascherare la propria scorrettezza e la propria supponenza.

Luca Profili sindaco di Bagnoregio