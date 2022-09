Sandro Rossi: ” Se stasera la piazza rimarrà vuota noi non passiamo”

NewTuscia – VITERBO – ”Se stasera troveremo piazza del Teatro vuota lasceremo la macchina e ce ne andremo. La festa va mantenuta come era all’inizio, non è possibile che chiunque venga detti delle regole nuove, la nostra sindaca ha l’obbligo di far mettere i puntini sulle i. Perché al Circo Massimo per il concerto di Vasco Rossi, 80mila persone, c’erano 5 persone a metro quadro. A Viterbo, dove si va a vedere e pregare Santa Rosa, 2 persone a metro quadro”.

Protesta il capofacchino Sandro Rossi al aduno dei facchini al Teatro Unione rimarcando come le misure di sicurezza abbiano ridotto le presenze nel percorso.

“Voglio vedere la gente mentre passiamo, è il nostro punto di forza. Facendo il giro con i facchini ieri sera non ho potuto fare a meno di notare transenne ed enormi spazi vuoti: a piazza Fontana Grande, dove c’è spazio per 2mila persone, ce ne saranno 200; a piazza del Comune, dove ce ne vanno 3mila, ce ne saranno 600; a piazza delle Erbe, per via delle transenne non ci può stare nessuno. A piazza del Teatro ci sono due recinti, una cosa vergognosa. Sulla destra c’è il baraccone della Croce Rossa, mezzi parcheggiati. Per carità, così possono vedere bene la macchina quando arriva dal corso”.

Le parole di biasimo non sono rivolte a Chiara Frontini che a sua volta si dichiara la prima a volere che la festa sia più sentita possibile e nel frattempo transenne e gazebo vengono smontati da pazza del Teatro.

Da parte sua la Cri prende le distanze dalle parole del capo facchino, sottolineando come la tenda ‘definita baraccone’ allestita a Posto Medico Avanzato della CRI, “a suo dire posizionata in posto privilegiato per far vedere agli operatori del soccorso la Macchina di Santa Rosa e tra l’altro coordinata sotto il profilo sanitario dal 118, è stata posizionata in quel luogo come indicato da Ares 118 e dal Tecnico incaricato della redazione del Piano di Sicurezza Luciano Tomei, già dalla mattinata del 3 settembre e quindi in un orario che avrebbe permesso di adottare tutte le modifiche del caso in tempi congrui.”