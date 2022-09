Corso Gratuito “PNL WAY: come migliorare la qualità della tua vita” a Terni, Viterbo e Perugia

NewTuscia – VITERBO – PNL Way è il corso dedicato a conoscere la metodologia della Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) e del Coaching per migliorare la qualità della vita e sviluppare le attività professionali e imprenditoriali.

Dopo 3 anni, trascorsi forzatamente online, torna a Terni, Viterbo e Perugia la Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) con la serata introduttiva gratuita, dal vivo, per far conoscere la PNL ufficiale, quella riconosciuta dalla Society of NLP™di Richard Bandler.

A tre anni dalla sua prima edizione del 2019, con oltre 200 partecipanti, la Scuola di Formazione The Coaching Way torna con il suo workshop dal vivo “PNL Way: come migliorare la qualità della tua vita”.

Si tratta di un gradito ritorno per il territorio umbro e di una novità assoluta per il viterbese. Il corso ha l’obiettivo di sostenere le persone e dare un impulso allo sviluppo e innovazione delle attività professionali ed imprenditoriali. Nonostante le difficoltà e le impegnative sfide presenti e future, prendere coscienza delle proprie potenzialità e allenare le proprie capacità è la strada giusta per riuscire a rispondere in modo adeguato ai tanti stimoli che ci arrivano.

A sostegno di queste potenzialità latenti e ancora non completamente espresse, la Scuola The Coaching Way organizza l’evento introduttivo gratuito “PNL Way: come migliorare la qualità della tua vita” in tre diverse città, con inizio alle ore 20:30:

Mercoledì 14 settembre a Terni, Hotel Garden

Giovedì 15 settembre a Viterbo, Hotel Salus Terme

Giovedì 22 settembre a Perugia, Hotel Giò Wine & Jazz Area

Per persone, professionisti e imprenditori è l’occasione per conoscere e accedere a questa straordinaria disciplina che non avevano ancora trovato a portata di mano, nella propria città, ottimizzando così le proprie risorse e minimizzando i tempi di spostamento.

È possibile partecipare GRATIS riservando il proprio posto in aula: solo 50 posti disponibili. Il corso offre la possibilità di integrare la propria formazione tecnica con conoscenze e strumenti pratici di PNL, per ottenere maggiore efficacia ed efficienza nella propria vita e nel lavoro.

Un evento della Scuola di Formazione The Coaching Way, con la presenza dei Coach Savino Tupputi e Matteo Rizzo, riconosciuti dall’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP).

Due ore interamente dedicate allo sviluppo della propria attività e alla crescita di sé stessi, in cui saranno presentati e approfonditi strumenti pratici per comunicare in modo più efficace, gestire meglio le emozioni e formulare in maniera adeguata i propri obiettivi.

Il corso è rivolto rivolto a tutti i Liberi Professionisti, Imprenditori, Commercianti, Artigiani e Persone che vogliono migliorare.

Nella vita e in ambito lavorativo, chiunque voglia ottenere risultati migliori e un’adeguata soddisfazione personale deve comunicare al meglio sé stesso, la propria attività, il brand, i prodotti e i servizi.

La PNL e il Coaching agiscono sul miglioramento dei modi di pensare, agire e comunicare delle persone, valorizzandone i punti di forza e diminuendo o eliminando le interferenze che impediscono l’espressione delle loro massime potenzialità.

Questi e altri temi saranno al centro del corso dal titolo “PNL Way” (https://thecoachingway.it/workshop-pnl-way/), un’ottima occasione per ripartire al meglio a settembre che, da sempre, rappresenta per tutti noi il mese della ripresa delle attività: lavoro, scuola, vecchi e nuovi buoni propositi. Un modo per organizzare un finale di 2022 degno di nota.

È organizzato dalla Scuola di Formazione The Coaching Way (www.thecoachingway.it) e sarà tenuto da Savino Tupputi e Matteo Rizzo, Trainer internazionali di Programmazione Neuro-Linguistica, certificati dalla Society of NLP™di Richard Bandler, e Coach riconosciuti dall’Associazione Italiana Coach Professionisti. Già da tanti anni Coach di diversi atleti professionisti, imprenditori e aziende, anche nel territorio del Lazio e in Umbria, che affiancano nel rendere eccellenti le loro prestazioni. Insieme condividono il comune desiderio di portare la PNL e il Coaching al maggior numero di persone, perché “Quando tu cresci, il mondo intorno a te migliora!”.

Per informazioni e/o prenotazioni: info@thecoachingway.it; iscrizione obbligatoria.