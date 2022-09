Viterbo, l’Almanacco del 3 settembre

NewTuscia – VITERBO – Il giorno in cui il cuore della città palpita all’unisono, in cui migliaia di respiri diventano un respiro unico, in cui tradizione e fede si incontrano per compiere ancora una volta il miracolo: oltre cinque tonnellate di peso, trenta metri di altezza, settecento candele a fiamma viva sostenuti dalla forza di oltre cento uomini, i Facchini di Santa Rosa. Dall’alto, a guardare la sua città come succede ogni 3 settembre da quasi ottocento anni, la piccola Rosa, la bambina che da sola ha saputo unire ed ancora unisce ogni singola anima che abiti la città. Un trasporto straordinario quello di quest’anno, con il prolungamento del tradizionale percorso verso via Marconi e piazza Martiri d’Ungheria, reso ancor straordinario dai due anni di “fermo” dovuti alle emergenze sanitarie. A questo proposito: sono previsti oltre 40.000 spettatori, raccomandiamo alle categorie più fragili di cautelarsi mediante l’uso di mascherine FFP2.

Al termine del trasporto, in piazza della Rocca, la lunga notte di Viterbo si chiude con “Luci nella Notte”, spettacolo di luci laser e musica che sarà ripetuto per quattro volte sino alle ore una, cambiando programma ogni volta. 10 sistemi laser multicolor RGB proietteranno illusioni ed animazioni su schermi di fumo a base d’acqua emessi da sei macchine del fumo a getto continuo, danzando a ritmo di musica e trasportando gli spettatori in una dimensione parallela. Raccomandiamo la presenza in piazza per poter godere al massimo dello spettacolo e chiediamo la gentilezza a tutti gli esercenti di piazza della Rocca di voler mantenere spente, per questa notte, le luci delle loro vetrine.