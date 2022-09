Viterbese, in campo con le maglie dedicate a Santa Rosa

NewTuscia – VITERBO – La maglia dedicata a Santa Rosa per inaugurare la stagione sportiva; la Viterbese ha presentato questa mattina in comune alla presenza della sindaca Chiara Frontini l’iniziativa di iniziare l’anno 2022/2023 con il completo dedicato alla santa patrona.

Presenti Massimo Mecarini, Marco Romano, il direttore generale Francesco Pistolesi, l’amministratore unico Giuseppe Capozzoli, il responsabile dei rapporti con le istituzioni Giulio Marini, l’assessore con delega allo Sport Emanuele Aronne, e ovviamente la squadra.

La Viterbese e Santa Rosa, due riferimenti importanti per la città di Viterbo, ognuno nel proprio ambito. La squadra giallo blu ha attualmente 204 abbonati ed ha deciso di indossare le nuove maglie, realizzate in edizione limitata, nella prima giornata di campionato in programma domenica: dopo il match verranno messe all’asta e l’intero ricavato verrà donato in beneficenza.