Settimana del pellegrino 2022

NewTuscia – VITERBO – Viterbo si conferma una città Francigena. La Parrocchia Santa Maria Nuova e l’Associazione Amici della via Francigena Viterbo APS anche quest’anno presentano alla città di Viterbo LA SETTIMANA DE

L PELLEGRINO seconda edizione. Un appuntamento annuale per conoscere le Vie di Pellegrinaggio in Italia e in Europa e in particolare la Via Francigena antica Via dei Pellegrini che ancora oggi attraversa la nostra città.



La Settimana del Pellegrino inizierà domenica 4 settembre 2022 con l’apertura di una mostra sui pellegrinaggi, con particolare attenzione alle vie di fede maggiori.

L’inaugurazione e la presentazione della Mostra sui pellegrinaggi, avverrà nel pomeriggio alle ore 17:00 nel chiostro Longobardo della Chiesa di Santa Maria Nuova con pannelli dimostrativi e rimarrà aperta al pubblico tutta la settimana.



All’iniziativa partecipano i ragazzi dell’Associazione Eta-Beta i quali presenteranno dei pannelli da loro elaborati sul tema della Via Francigena. Durante lo svolgimento della Settimana del Pellegrino, si segnalano in particolare le conferenze di venerdì 9 sul tema “Via Francigena e Cammino di Santiago di Compostela nascita e sviluppo” e sabato 10 settembre, sul tema “Confraternita di San Jacopo di Compostella”, entrambe gli incontri si svolgeranno nel Teatro Parrocchiale in via Zazzera.



La manifestazione si concluderà domenica 11 settembre con un pellegrinaggio a piedi sulla Via Francigena con partenza dalla chiesa di San Pellegrino fino alla chiesa di Castel d’Asso e ritorno, a seguire la Celebrazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nuova al termine della quale verrà impartita l’antico RITO DELLA BENEDIZIONE DEL PELLEGRINO DELLA BISACCIA E DEL BORDONE. La partecipazione a tutti gli eventi sarà gratuita.



Per informazioni e iscrizioni scrivere a amiciviafrancigenaviterbo@gmail.com o consultare il sito web www.amicidellaviafrancigenaviterbo.com.

Daniela Mirto Volontaria dell’Associazione.