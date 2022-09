NewTuscia – VITERBO – Vi ricordiamo che il Progetto SCUOLA PER CONTADINI, finanziato dalla Regione Lazio, completamente gratuito, con capofila la Caritas Diocesana di Viterbo, Associazione Emmaus in collaborazione con Slow Food Viterbo e Tuscia, Idea2020 e Acli TerraViterbo vuole offrire una Formazione a 360 gradi ai giovani e non solo (aperto a tutti) che intendono acquisire conoscenza ed esperienza in agricoltura, favorendone, quindi, l’inserimento lavorativo in questo campo. Un programma ben articolato e diversificato, che tra settembre ed ottobre vedrà alternarsi lezioni frontali su agronomia, biodiversità e sostenibilità, tecniche di gestione del terreno, a seminari tematici, laboratori esperienziali con esperti Slow Food su produzioni ed eccellenze del nostro territorio. Previste molte visite in Aziende dalla filosofia Slow Food, per un cibo buono pulito e giusto per tutti, dove si potranno seguire le attività agricole e conoscere i diversi processi di produzione, nonché di conservazione e trasformazione (orticoltura, frutticoltura, agricoltura sociale, agricoltura biologica, aziende didattiche…). Presente il corso per il rilascio di patentini importanti per poter operare in campo agricolo, come Haccp e quello dei piccoli attrezzi agricoli.

Slow Food Viterbo e Tuscia in accordo con la Caritas Diocesana di Viterbo ha poi deciso di rendere aperte ai soci Slow Food la partecipazione ad alcuni laboratori previsti: l’incontro del 14 settembre con i Biodistretti del nostro territorio (Biodistretto del Lago di Bolsena e Biodistretto delle Via Amerina); il 20 settembre su “le erbe aromatiche e loro conservazione e trasformazione” con “Semi di Tuscia” e “la Culla di Giulia Maggini”; il 22 settembre “Laboratorio su legumi e patate” a cura di Azienda “Perle della Tuscia”; Le Fermentazioni ad ottobre come il Laboratorio sull’olio novello, sempre in autunno, solo per citarne alcuni (ne sarà dato comunicazione sulla pagina facebook Slow Food Viterbo e Tuscia).

Se vuoi aderire al Progetto “SCUOLA PER CONTADINI” è ancora possibile, contatta al più presto: 333 23 51 390 assemmaus@libero.it diocesi.viterbo@progettopolicoro.it Maggiori indo su www-caritasviterbo.it/scuola-per-contadini/