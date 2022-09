Santa Rosa torna ad abbracciare la Città dall’alto di “Gloria”

Nostra intervista al sindaco di Viterbo Chiara Frontini

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – L’attesa per il Trasporto di Santa Rosa cresce, a partire dalla processione in costume che conduce oggi venerdì 2 settembre il cuore della Santa per le strade della Città.

I Facchini, come testimonia Massimo Mecarini, sono pronti ad affrontare con partecipazione ed entusiasmo fisico e spirituale le fatiche del trasporto quest’anno ampliato di 700 metri su Viale Marconi. La Città di Viterbo ed i viterbesi sperimenteranno quest’anno la festività della santa patrona Rosa, riappropriandosi delle coinvolgenti sensazioni del trasporto di “Gloria”.

Nella trasmissione Fatti e Commenti in onda da sabato sugli schermi di Teleorte e già visibile su www.Teleorte.it e www.newtuscia.it Web Tv abbiamo intervistato il sindaco di Viterbo, Chiara Frontini a poche ore dal Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Di seguito il link anche se l’intervista https://youtu.be/nupCYlMRmL4.

Anche noi forniremo su www.newtuscia.it alle ore 21 di domani 3 settembre la diretta del trasporto e a partire dalle ore 18 i preparativi sulla pagina Facebook.

Il trasporto della Macchina di Santa Rosa, oltre ad essere un profondo evento d’ispirazione religiosa, appare come un “sogno di Fede” vissuto collettivamente e così intensamente da destare profonde emozioni uniche ed entusiasti giudizi da parte delle migliaia di viterbesi e di ospiti disseminati lungo il percorso.

La ripresa del Trasporto dopo due anni di forzata interruzione coinvolgera’ emotivamente, oltre agli organizzatori, i Facchini in particolare, anche noi impegnati a raccontare questo evento, e tutti coloro che animati da “ un unico sentimento” si sentono pienamente coinvolti nella serata del 3 settembre, nei gesti, nelle emozioni e nella partecipazione interiore ed emotiva, che più di tutti caratterizza Viterbo ed i suoi valori religiosi e civili di aggregante e solidale cittadinanza.

Si tratterà dell’ultimo anno per l’ideazione di Raffaele Ascenzi e la prima esperienza per il nuovo sindaco, Chiara Frontini, che ha più volte ringraziato il costruttore Vincenzo Fiorillo, l’ideatore Raffaele Ascenzi ed il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini e, tramite lui, ogni facchino che si appresta ad affrontare la fatica del trasporto all’invito del Capo Facchino Sandro Rossi: “siete tutti d’un sentimento?” e “ Sollevate e fermi!”. La fatica di condurre la macchina di 51 quintali e 34 chilogrammi sarà condivisa dai Facchini e dai numerosissimi viterbesi e turisti .

In questi giorni di Festa della Città, in particolare in occasione del trasporto della “Gloria” di Rosa, quale straordinario preludio di Bellezza e Spiritualità, cercheremo di cogliere il “sentimento collettivo” del profondo legame di Viterbo con la sua giovane Santa, prendendo a prestito le pagine di poesia dedicate da Cesare Iacoponi alla fanciulla Rosa.

Viterbo, nella cerchia delle sue mura e con le sue oltre cento torri merlate “ferrigna corte di peperino che ospitò 32 Papi e tre Imperatori”, anche oggi deve rappresentare, recuperando il decoro urbano che le compete, la “conchiglia d’arte e d’amore” che racchiude la perla della grande devozione alla “fulgida” Rosa: l’eroica giovanetta, il serafico fiore che, forte della sua fragilità, seppe affrontare “eroica figlia del popolo” il tiranno Svevo e la via dell’esilio, con le incomprensioni legate alla sua dedizione ai bisognosi, senza mai perdere, anzi testimoniando con maggior vigore la sua Fede.

Finalmente domani, 3 settembre, l’agile “guglia splendente” recata dai Facchini, Cavalieri di Rosa tra le vie della città, tornerà ad essere “momento di gaudio e d’apprensione” per il popolo viterbese e nel “forestiero” desterà “meraviglia e commozione”.

Infatti lo stile conferito da Raffaele Ascenzi a “Gloria” richiama contenuti spirituali e linee estetiche proprie dello stile Gotico, suscitando ammirazione per il suo verticalismo, che con un sapiente moto ascensionale, svetta tra le torri cittadine, con le sue forme che flettono, si incurvano attraverso gli archi, le cuspidi e le guglie che si ergono leggeri come gli angeli raffigurati e acuti verso l’alto, verso la statua di Rosa.

La sapiente collocazione delle fiammelle vive ravviva le eleganti linee che richiamano gli zampilli di pietra delle splendide cattedrali gotiche e le raffinatissime opere di oreficeria degli Ostensori e dei Reliquiari.

Un pensiero particolare non può che rivolgersi nuovamente ai Facchini di Santa Rosa, con l’augurio di essere sempre “d’un sentimento” anche per questo rinnovato Trasporto del 2022 e a tutti coloro che contribuiscono a vario titolo all’Evento, per quanto di vero e genuino sapranno offrire di nuovo, con la sincera testimonianza dell’incomparabile legame di Fede, di Testimonianza Fraterna e d’Arte che li lega, e ci lega, indissolubilmente alla giovane Rosa.