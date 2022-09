“Risonanze” a Tuscania

NewTuscia – TUSCANIA – Dopo una settimana di lavoro in residenza svolto a Tuscania nell’ambito di Progetti per la Scena 2022, a cura di Associazione Vera Stasi, Celestial Bodies apre le porte alla comunità locale per un atto artistico di convivialità sabato 3 settembre dalle 18.00 alle 20.00. In un formato sperimentale tra arti visive, performative e rituali partecipativi, Celestial Bodies invita i cittadini interessati a condividere l’ultimo atto della residenza.

RISONANZE è il terzo di una serie di incontri che riunisce il collettivo internazionale Celestial Bodies, insieme ad artiste con sede nell’alto Lazio. Durante la residenza, le artiste condividono le loro pratiche individuali coprendo un’ampia gamma di formati artistici, domande e metodi. L’edizione di quest’anno è dedicata a facilitare una conversazione tra pratiche, attraverso proposte artistiche e le risposte che provocano. Celestial Bodies è una piattaforma artistica itinerante, coordinata da sette artiste che vengono da sei paesi diversi.



Una volta all’anno si incontrano per condividere le loro pratiche artistiche, con l’obiettivo di dar vita a nuovi scambi e nuove connessioni. Dedicata all’apertura di spazi che esplorano significati e pratiche di solidarietà, cura, empatia e meraviglia, Celestial Bodies considera la fragilità e la vulnerabilità qualità fondamentali per crescere a livello individuale e comunitario.

