“Quella sera del tre”, nuovo lavoro del dj producer viterbese Lele Andreoli

NewTuscia – VITERBO – È stato pubblicato a sorpresa qualche giorno fa su Youtube ma è già un successo: si tratta del nuovo lavoro del dj producer viterbese LELE ANDREOLI in collaborazione con dj sTore dal titolo “Quella sera del tre”. Si tratta della versione dance della marcia dei facchini di Santa Rosa che è stata subito apprezzata dalla popolazione di tutta la provincia, tanto da vantare già svariate condivisioni, grazie anche al video contenente immagini del celebre corteo.

Lele Andreoli è reduce da una stagione estiva che lo ha visto protagonista in consolle in molti locali tra Viterbo e Civitavecchia, affiancato da altri noti colleghi/amici, uno tra tutti Daniele Ceccarini, e per festeggiare la fine di una stagione così soddisfacente ha voluto omaggiare la propria città con questo brano che siamo sicuri ascolteremo spesso durante la notte del 3 Settembre