Prendersi cura dei bambini: sempre attivo il Sostegno a distanza di Semi di Pace

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. L’associazione è impegnata, fin dal 1985, con progetti di sostegno a distanza dei bambini. Oggi possiamo affermare, con grande gioia, che il mondo è stato arricchito di mamme, papá, medici, insegnanti, ingegneri, infermieri, operatori sociali, ecc…

Erano bambini che abbiamo accolto, accompagnato nella loro crescita con amore, grazie all’opera straordinaria di infaticabili missionarie e missionari. Abbiamo assicurato loro cibo, vestiario, materiali didattici, scuole, assistenza sanitaria, psicologica e protezione!

Sostenere a distanza un bambino è semplicissimo, occorre un cuore aperto e solidale. Con un contributo mensile di 20€ si può salvare la vita di un piccolo di questa nostra terra:un gesto d’amore incalcolabile!

La lettera che abbiamo ricevuto, recentemente, da una comunità dell’India e che condividiamo, ne è la prova e incoraggia a proseguire in questo cammino di concreta solidarietà.

“… vorremmo informarvi che tutti i bambini e i ragazzi stanno bene. Dopo la pandemia, la scuola è nuovamente iniziata, qui in India, dal 1°giugno. Tutti i bambini e i ragazzi del progetto vanno a scuola e studiano bene. I contributi che ci avete inviato li abbiamo utilizzati per comprare materiali didattici e pagare le tasse scolastiche. Inoltre vi comunichiamo che alcuni di loro hanno iniziato l’università, sono cresciuti! Possiamo quindi sostituirli con altri bambini piccoli? Siamo molto grate a voi a tutto il team di Semi di pace per l’aiuto che avete sempre offerto a questi poveri bambini. Grazie mille, Dio vi benedica tutti.”

Per chi fosse interessato a fare qualche donazione per il Sostegno a Distanza:

• Bonifico bancario Unicredit – Cod. IBAN IT96R0200873290000102705755

• Conto corrente postale c/c postale n° 8329061 – IBAN IT82S0760114500000008329061

causale: nome del progetto e numero di fascicolo del bambino sostenuto.

Per ulteriori informazioni

Diana Rodriguez – Responsabile settore SAD.

Tel:0766842709 cell:3668076555 – email: progettisad@gmail.com