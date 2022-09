“Luce di Rosa”, successo con suspense. La dedica a Renzo Lucarini

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – “Luce di Rosa”, un trasporto con suspense e commozione. Ieri sera ultimo atto per le minimacchine di Santa Rosa con quella del Centro storico. Partenza puntuale alle 21 da piazza

Dante. Prima il ricordo commosso per Renzo Lucarini, scomparso nel 2021, che per tanti anni ha profuso un impegno assoluto per guidare i minifacchini nel loro sforzo e per fare di ogni edizione del Trasporto del 1° settembre un evento perfetto. A ricordare e prendere l’eredità del padre c’è stato Alessandro Lucarini, sempre presente ai Trasporti ma ora il vero riferimento per tutti i ragazzi e chi permette ogni anno l’evento che precede di due giorni la Macchina di Santa Rosa.



Dopo la benedizione del vescovo Lino Fumagalli il via. Va tutto liscio e perfetto per la fermate di via Mazzini, via dell’Orologio vecchio, piazza delle Erbe, corso Italia, piazza del Teatro e le vie strette che portano davanti la casa di Santa Rosa e di nuovo a piazza Dante. Quindi il momento di suspense, in via Saffi. Qui un cavo sospeso si è impigliato con la statua di Rosa ma, prima per l’aiuto di persone in cima ai balconi che hanno segnalato subito il problema e quindi per l’immediato intervento del personale addetto, tutto si è sistemato rapidamente e “Luce di Rosa” ha potuto riprendere il suo volo. I ragazzi hanno dovuto piegarsi di più in alcuni punti ed attuare subito ciò che hanno imparato nelle prove per i momenti d’emergenza. Ma tutto è andato bene.

Tantissima la gente che ha assiepato il percorso della Minimacchina del Centro storico. Presenti la sindaca di Viterbo Chiara Frontini che, come per le altre due minimacchine del Pilastro e di Santa Barbara, ha incitato i ragazzi e ricordato le difficoltà per due anni di stop dovuto alla pandemia ma anche la volontà che ha portato a riprendere la tradizione dei Trasporti. Insieme a lei di nuovo presenti il prefetto Antonio Cananà ed il questore Giancarlo Sant’Elia. Hanno portato il loro saluto il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini ed il Capofacchino Sandro Rossi insieme ai presidenti dei Comitati delle altre due minimacchine. Presenti anche suor Francesca Piazzaia della basilica di Santa Rosa, don Flavio Valeri ed il viario del vescovo don Lugi Fabbri.



Ecco l’elenco completo dei minifacchini comitato centro storico 2022:

Adragna Mirko, Alberti Alessio, Amatore Gabriele, Aquilina Matteo, Ascenzi Silverio. Attanasio Alessandro. Attanasio Francesco, Baiocco Mattia, Barbalinardo Gabriele, Barghini Pietro, Bartolini Lorenzo, Battistoni Alessandro, Beggiato Leonardo, Benedetti Pietro, Bernacchi Samuel, Bevilacqua Giacomo, Boni Cristian, Boschi Cesare, Bruni Flavio Leonida, Burla Santiago, Buttinelli Mattia, Buzzi Lorenzo, Calevi Gabriele, Calvani Tommaso, Capati Michele, Capotosti Andrea, Capradossi Alessio, Cardona Leonardo, Cardoni Lorenzo, Carelli Gianmarco, Carosi Samuel, Casini Matteo, Ceccobello Lorenzo, Ceccobello Riccardo, Cella Matteo, Centofanti Giacomo, Chiasserini Andrea, Ciambella Leonardo, Cianchelli Riccardo, Ciccarelli Francesco, Ciccarelli Leonardo, Cicoria Alessandro, Cinelli Gabriele, Civilotti Mattia, Claudiani Diego, Colao Andrea, Colella Filippo, Colella Lorenzo, Corinti Gianmarco, Corinti Lorenzo, Corinti Tommaso, Corsi Matteo, Covelli Francesco, Cozzolino Alessio, Cozzolino Pietro, Crisci Matteo, Crocicchia Alexander Maria, Cuboni Simone, Currò Alessandro, Cusi Filippo, Cutigni Alessio, Cutigni Lorenzo, Cutigni Matteo, De Falco Lorenzo, De Sanctis Raffaele, Deneth Fernando, Di Prospero Edoardo, Di Prospero Mattia, Ercoli Leonardo, Eterno Samuele, Fazzini Ludovico, Ferrari Andrea, Filipponi Edoardo, Fiorentini Francesco, Floris Lorenzo, Ginanneschi Cristian, Ginanneschi Mirco, Giusti Lorenzo, Grani Natan, Grani Samuel, Jathunge Flavio, Kaluthantri Arachchige Shanilka Yuhan Perera, Kolesnikov Nazar, Kotigalage Sadisha Kavithra Neths, La Cara Matteo, Madapatha Kankanamlarge Don Meashak Priyadarshana, Maiolino Federico, Maiolino Francesco, Mancuso Francesco, Marchetti Filippo, Marchetti Tommaso, Marcucci Andrea, Marcucci Gabriele, Marini Daniele, Marucci Alessandro, Mazzaferri Tommaso, Mecocci Edoardo Maria, Mencarelli Andrea, Mezzapesa Francesco, Molinaro Cristiano, Monegatti Marco, Monegatti Michele, Montalbotti Leon, Monti Michelangelo, Morucci Jacopo, Oro Elia, Oro Tommaso, Pasquini Alessandro, Pepponi Stefano, Peruzzi Giuseppe, Piccioli Lorenzo, Piedilato Giacomo, Pietrini Samuele, Politini Achille, Pompei Alessandro, Presciutti Gabriele, Primi Raffaele, Reinkardt Andrea, Rondini Tommaso, Rotoli Simone, Scagnetti Andrea, Scarponi Matteo, Scoparo Christian, Scoparo Matteo, Selis Andrea, Serafini Matteo, Settembri Gabriele, Silveri Riccardo, Silvestri Riccardo Maria, Tedesco Michele, Tonolini Emanuele, Turchetti Gabriele, Ubertini Lorenzo, Villani Vincenzo, Volpato Matteo, Zampetta Edoardo, Zappi Tommaso.