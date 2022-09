Eventi in Tuscia: il Trasporto della Macchina di Santa Rosa

DOMENICA 4 SETTEMBRE❓ VITERBO – FESTA DI SANTA ROSA 2022

– 07.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da d. Gianluca Scrimieri- 8.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da d. Luca Scuderi- 9.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da d. Flavio Valeri- 10.30 SOLENNE CELEBRAZIONE PRESIEDUTA DA SUA ECC.REV.MA MON. LINO FUMAGALLI VESCOVO

– 12.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da d. Luigi Fabbri, Vicario Generale della Diocesi

– 16.00 Celebrazione Eucaristica dove sono invitati i Mini Facchini, presieduta da d. Alfredo Cento

– 17.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da d. Elio Forti

– 18.30 Celebrazione Eucaristica e Secondi Vespri presieduti da d. Nicola Migliaccio

📍 Santuario Santa Rosa, Viterbo



❓ VITERBO – IN CAMMINO SUI LUOGHI DELLA TRAZIONE E DEL CULTO DI SANTA ROSA

Il percorso a piedi, all’interno del centro storico di Viterbo, sarà un affascinante viaggio alla scoperta della città attraverso i luoghi legati alla tradizione e al culto della sua patrona Santa Rosa nei giorni della festa. Il Cammino inizierà in direzione di Porta della Verità, all’esterno della quale, su Viale Raniero Capocci, si potranno vedere le rovine del castello di Federico II. Da qui si raggiungerà Piazza San Sisto dove si potrà fare una visita al capannone della Macchina di Santa Rosa, vuoto dopo il trasporto della sera precedente. Si passerà poi per piazza Fontana Grande, via delle Fabbriche e via San Pietro, ci sarà la visita al museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, in via San Pellegrino, con breve visita al Quartiere medievale, piazza San Lorenzo con il palazzo Papale. Il gruppo si sposterà successivamente in piazza del Comune per continuare la passeggiata lungo il tragitto del trasporto della Macchina di Santa Rosa (via Roma, piazza delle Erbe, Corso Italia e via Mazzini) dove si potrà visitare la chiesa della Crocetta, primo luogo di sepoltura della Santa, nella piazza con la fontana dove è rappresentato il miracolo della brocca risanata. Seguirà poi la visita alla Casa, al Santuario di Santa Rosa e alla Macchina ferma dopo il trasporto in Largo Facchini di Santa Rosa.L’evento che rientra a pieno titolo nelle attività di valorizzazione dei territori sui quali si celebrano le feste della Rete delle Macchine è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Take Off, con il patrocinio del Comune di Viterbo e del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e dell’Associazione GRAMAS – Patrimonio Unesco (Rete delle grandi macchine a spalla).

📍Piazza Dante, Viterbo

⏲ Ore 9.00 e Ore 15.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 333 4912669 Anna Rita Properzi Guida Turistica autorizzata e Guida Ambientale Escursionistica associata ad AIGAE – 3382129568 Silvio Cappelli presidente Ass. Take Off.

📧 annaritaproperzi@gmail.com

🎫 12 euro a persona (i bambini sotto ai 12 anni non pagano). Il pagamento sarà effettuato in loco.

⚠️ Prenotazione obbligatoria. Si consiglia abiti comodi e leggeri, scarpe comode, capo spalla impermeabile, acqua. Munirsi di mascherina.❓ VITERBO – FIERA DI SANTA ROSA

📍 Centro Storico della Città di Viterbo

⏲ Dall’alba al tramonto ❓ VITERBO – VISITA GUIDATA, “LA ROSA E LA PALMA”

Visita guidata nel centro storico di Viterbo, la città di Santa Rosa.

⏲ Ore 9.45

📱Per info e prenotazioni: 393 3232478

🎫 Quota di partecipazione 8€

⚠️ Prenotazione Obbligatoria ❓ VITERBO – INCONTRI A PALAZZO PAPALE, “MOSTRA VITERBO E I VITERBESI DEL NOVECENTO”

Un secolo di storia di Viterbo attraverso le biografie di commercianti ed eroi, imprenditori e politici, scrittori e artisti, vescovi e scienziati.

📍 Palazzo dei Papi – Via San Lorenzo, Viterbo

⏲ Ore 10.00 – 13.00 e 16.00 – 18.00



❓ VITERBO – MAURIZIO BATTISTA, TUTTI CONTRO TUTTI 2022

📍 Prato Giardino, Viterbo

⏲ Ore 21.00

🎫 Biglietti acquistabili sul sito: Boxol.it



❓ CIVITA CASTELLANA – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI MARCIANO E GIOVANNI

Corsa Ciclistica Amatoriale “*4° Memorial Alessandro Panichelli”

📍 Civita Castellana



❓ GROTTE SANTO STEFANO – CONCERTO DODI BATTAGLIA

Concerto Dodi Battaglia📍 Grotte Santo Stefano

⏲ Ore 21.00



❓NEPI – ESCURSIONI: LA CASCATA DEL PICCHIO E I MAESTOSI CAVONI

Partendo dal centro abitato si andrà subito alla scoperta di antiche quanto misteriose VIA CAVE, scavate a mano nel tufo in epoca falisca e le quali, ancora oggi, rappresentano un vero e proprio emblema di questa affascinante civiltà, che moltissimi secoli fa viveva in questo territorio. Ancora oggi camminare al loro interno, completamente inghiottiti dalle loro ciclopiche pareti tufacee (alte fino a 10 m), è davvero qualcosa di UNICO ed ALTAMENTE EMOZIONALE!!! Dopo aver ammirato queste meraviglie si proseguirà lungo un percorso sul pianoro dove sarà un susseguirsi di panorami mozzafiato per poi discendere all’interno di una delle forre più belle e selvagge dell’Agro Falisco. Qua il paesaggio cambierà totalmente ed i panorami mozzafiato su spazi aperti lasceranno il posto a muschi e felci, creando così uno scenario a dir poco fiabesco!La meta finale di questa passeggiata culturale sarà la bellissima e maestosa CASCATA DEL PICCHIO (tra le più alte di tutto l’agro falisco).

N.B. L’escursione sarà come sempre intervallata da alcune soste per le spiegazioni del Dott. Luca Panichelli, esperto conoscitore dell’agro falisco e della cultura falisca. Il percorso prevede due guadi del torrente su ponti provvisori ( FACILISSIMI ED IN SICUREZZA) e risulta facile ed accessibile a tutti. Sono ammessi anche i cani ( obbligatoriamente al guinzaglio).

📍Nepi

⏲ Ore 10.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 3386978479 Luca

🎫 15€ ( ESCURSIONE + ASSICURAZIONE GIORNALIERA + TESSERA ASSOCIATIVA GRATUITA)

⚠️ Prenotazione obbligatoria. Si consiglia abbigliamento e scarpe da trekking + pranzo al sacco + acqua (almeno 1,5 lt a testa). LE ISCRIZIONI ALL’EVENTO SARANNO CHIUSE SABATO 3 SETTEMBRE O AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI❓PROCENO – LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE, DAL 1149 UNA MEMORIA SULLA FRANCIGENA CONTRO TUTTE LE GUERRE

Relazione dell`architetto Renzo Chiovelli

Introduce Margherita Eichberg

📍Palazzo Sforza, Proceno

⏲ Ore 17.00

🎫 Ingresso Libero



❓ RONCIGLIONE – FESTIVAL BAROCCO 2022, “SCORDATURA”

Musiche di Daniele Roccato e Giorgio Piermatti

DANIELE ROCCATO e GIACOMO PIERMATTI contrabbasso

📍Chiesa di S. Sebastiano, Ronciglione

⏲ Ore 18.30 e Ore 21.00

📧 festivalstradella.org



❓SAN MARTINO AL CIMINO – PALAZZO DORIA PAMPHILJ

Un suggestivo percorso guidato alla scoperta delle meraviglie del palazzo a cura dello storico pamphiliano Colombo Bastianelli per scoprire la storia del palazzo Doria Pamphili, la cui costruzione, sugli antichi ambienti dell`Abbazia, si deve alla principessa Olimpia Maidalchini (1594-1657) che, intorno alla metà del XVII secolo, affidò all`architetto Marcantonio De Rossi la trasformazione radicale del tessuto urbano di San Martino al Cimino.

📍Palazzo Doria Pamphilj, San Martino al Cimino

⏲ Ore 17.30 e Ore 18.30

📱Per info e prenotazioni: 340 5007296 Rosella Presciuttini ❓TORRE ALFINA – ALLA SCOPERTA DEL BOSCO INCANTATO CON L’ELFO ALFIN

A partire dalla storia, vera, del Marchese Cahen che volle mantenere l’animo di quest’area verde, unica nel suo genere, non addomesticandola in parco ma mantenendola bosco a tutti gli effetti, DMO La Francigena, le vie del gusto in Tuscia ed il Comune di Acquapendente propongono Il Bosco Incantato: rappresentazione itinerante, divertente e al tempo stesso visionaria, destinata a coinvolgere le famiglie in un gioco artistico sulle orme del’elfo Alfin. Uno spettacolo che si fa esperienza sensoriale attraverso una storia dai risvolti etici e naturalistici, una favola “green” nata come attività per coniugare educazione e tutela dell’ambiente, nell’ottica di un turismo sostenibile. I bambini e le loro famiglie conosceranno il patrimonio storico e ambientale del Bosco del Sasseto, luogo dal fascino unico e antico, una foresta vetusta a pochi chilometri da Roma lungo la Via Francigena e il castello di Torre Alfina. Il racconto prende le mosse dalla storia del Marchese Edoardo Cahen, che acquisì la proprietà di Torre Alfina alla fine dell’800, un borgo incantevole.

📍Bosco del Sasseto,

⏲ Dalle ore 10.00 alle 11.30

📱 Per informazioni e prenotazioni: +39 388 8568841 (anche WhatsApp) Coop. L’Ape Regina

📧 eventi@laperegina.it

🎫 Biglietto intero: € 10 (adulti), Biglietto ridotto: € 8 (per bambini da i 5 ai 12 anni), Biglietto gratuito: per bambini 0-4 anni

⚠️ Prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno 03/08/2022. Si fa obbligo di scarpe chiuse ed con suola antiscivolo in tutte le stagioni. Gli operatori potranno impedire l’accesso in caso di mancato adeguamento. Si raccomanda di portarsi acqua in borraccia per la passeggiata. In caso di CONDIZIONI METEO AVVERSE, l’evento verrà rimandato per garantire la sicurezza dei visitatori.❓TARQUINIA – I VOLTI DI TARQUINIA, MUSEO E NECROPOLI SITO UNESCOLa nostra visita inizierà al fresco delle mura nell’attuale centro storico prevalentemente medioevale, per raggiungere una delle più belle e interessanti strutture, quella del Palazzo Vitelleschi, realizzato a partire dal XV sec. e attualmente adibito a Museo Nazionale Etrusco. Qui sono custoditi i tesori della Necropoli, i ricchi corredi funebri e sarcofagi, con espressioni artistiche di altissimo livello che spaziano dalla scultura, all’oreficeria e ceramica arricchite persino di oggetti provenienti dalla Grecia e dall’antico Egitto. Sarà qui che vedremo quale poteva essere un corredo funerario principesco, con quali manufatti si preparava un simposio, con quali gioielli venivano decorate le donne, con quale tecnica si simulavano gli oggetti in metallo e con cosa si facevano le protesi dentarie. Ammireremo i volti di pietra nei sarcofagi che mostrano il reale defunto e ci emozioneremo di fronte ai famosi “Cavalli Alati” che sembrano pronti per spiccare il volo, sulle ali del mito. Al termine ci sposteremo in auto nella nella Necropoli di Monterozzi, Patrimonio Unesco, con ciò che resta del popolo villanoviano che proprio qui ha preceduto quello etrusco, per poi proseguire con la conoscenza diretta degli abitanti dell’antica città, all’interno delle loro tombe. Sì, avete capito bene, li conosceremo proprio, vedremo i loro volti e quelli dei loro famigliari. Vedremo le vesti che indossavano, la moda, le acconciature, i gioielli e i loro oggetti, ma entreremo nel vivo delle loro abitudini, certezze, paure, rituali e persino in alcuni aspetti della sfera sessuale.

📍Tarquinia al Museo Nazionale Etrusco in piazza Cavour

⏲ Ore 16.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 339 5718135 Sabrina

📧 info@anticopresente.it – www.anticopresente.it

🎫 €10,00 che include polizza professionale RC attiva. Ingresso alla necropoli e al museo gratuito per la prima domenica del mese

⚠️ Prenotazione obbligatoria. Si consiglia abbigliamento comodo, un cappello, acqua.