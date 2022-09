Alessandro Mazzoli: “Gloria tra le vie della città è il ritorno alla vita dei viterbesi”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Rivedere Gloria tra le vie della città corona il ritorno alla vita di tutti i viterbesi dopo due anni di pandemia”. Alessandro Mazzoli, candidato nel collegio uninominale del Senato Lazio 2-U01 per il Partito democratico, saluta così il trasporto della Macchina di Santa Rosa a cui assisterà all’interno della Provincia in qualità di ex presidente, incarico ricoperto dal 2005 al 2010.

“Ogni anno la vigilia di questo appuntamento – ricorda Mazzoli – è vissuta con grande emozione. Ma questa volta più che mai, dopo un’assenza così prolungata, la trepidazione è tanta: la città da settimane è in fibrillazione, ogni singolo viterbese si prepara al trasporto con passione e fede. Sono gli ingredienti che nei secoli hanno consentito di rinnovare una tradizione così antica, tratto fortissimo dell’identità cittadina, e di portarla sino ai nostri giorni più viva che mai, di padre in figlio. Un tesoro inestimabile che non a caso ha ottenuto il riconoscimento di patrimonio immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco”. Mazzoli, in veste di deputato del Pd nella legislatura 2013-2018, è stato il primo firmatario della proposta di legge che, poi approvata, ha equiparato il patrimonio immateriale dell’Unesco a quello materiale.

“Ringrazio i facchini il cui impegno, come sempre, rappresenta il cuore pulsante del Trasporto. Ma ringrazio anche – conclude Mazzoli – ogni singolo viterbese che in Santa Rosa vede il collante di una comunità capace di guardare al futuro con rinnovata speranza”.