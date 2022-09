Viterbese, benvenuto Francesco Rodio

NewTuscia – VITERBO – La società Us Viterbese 1908 comunica che, in data odierna, è stato raggiunto l’accordo con la Pro Vercelli per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni del calciatore Rodio Francesco.

In carriera, Rodio vanta 40 presenze complessive tra Serie B e serie C, maturate con le maglie di Crotone, Fermana, Fano e Pro Vercelli. In campo, può essere schierato come esterno, sia a sinistra che a destra.

La società dà il benvenuto a Francesco, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia gialloblù.

US Viterbese1908