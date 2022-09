Solenne processione con il cuore di Santa Rosa accompagnata dal corteo storico, attenzione alla viabilità

Interdizione accesso all’interno delle mura da Porta Romana, dalle ore 14 alle ore 20 (fatta eccezione per i residenti)

NewTuscia – VITERBO – 2 settembre, solenne processione con il cuore di Santa Rosa accompagnata dal corteo storico: modifiche alla viabilità in centro. Come da apposita ordinanza della polizia locale (n. 647 del 29-8-2022), a partire dalle ore 14 fino alle ore 20 sarà interdetto l’accesso all’interno delle mura da Porta Romana, fatta eccezione per i residenti, e sarà interdetta la circolazione veicolare (con divieto di sosta) lungo il seguente percorso: Corteo Storico – via Santa Rosa, piazza Verdi (tratto interessato), Corso Italia, piazza delle Erbe, via Saffi, piazza Fontana Grande, via delle Fabbriche, via San Pietro (tratto interessato), via San Pellegrino, piazza San Carluccio, via Macel Maggiore, via Cardinal La Fontaine (tratto interessato), piazza della Morte (tratto interessato), via San Lorenzo e piazza san Lorenzo; Processione: piazza e via San Lorenzo (tratto interessato), piazza della Morte (tratto interessato), tratto via Cardinal La Fontaine, via Annio, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi, via Santa Rosa.

Inoltre, per quanto riguarda la cerimonia di consegna della mazza argentea del maggiordomo in piazza del Plebiscito, in programma alle ore 12 del 2 settembre, saranno necessari alcuni provvedimenti. A partire dalle ore 11,30 sono previste deviazioni e interruzioni della circolazione veicolare lungo il seguente percorso: via Santa Rosa, piazza Verdi, corso Italia, piazza delle Erbe, via Roma, piazza del Plebiscito e ritorno.

