NewTuscia – SUTRI – Sagra dello Gnocco a Sutri nel week end, con sabato e domencia all’insegna della buona cucina viterbese. In piazza Pisanelli, saranno allestiti stand per dugustare gli gnocchi in tutte le salse, grazie a condimenti speciali dei bravi cuochi della Pro Loco di Sutri che ha organizzato l’evento, giunto alla seconda edizione. La sagra sarà animata da musica e spettacoli, e vedrà la partecipazione di molti curiosi provenineti da Roma e la provincia di Viterbo.



“Abbiamo voluto organizzare questa sagra che per noi è una novità, essendo alla seconda edizione. Vista la grande partecipazione prima del covid, confidiamo su una buona affluenza anche perchè vi saranno degli gnocchi buoni e cucinati da mani esperte – ha detto la presidente Vincenza Montanucci – speriamo che il tempo ci assista e volevo conlcudere, ricordando che il 10 settembre partirtà la Sagra del Fagiolo, giunta alla 48edizione , dove tradizione e passione si fondono per un evento che rimane il più importante del paese” .