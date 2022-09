Orte. Domani 2 settembre presentazione del libro Cinquant’Ottave

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Per la rassegna “Culturalia” dell’Ottava di Sant’Egidio e’ programmata per venerdì 2 settembre presso la sala conferenze di Palazzo Roberteschi

la presentazione del libro “Cinquant’Ottave” di Abbondio Zuppante e Nadia Proietti. Terra’ la relazione di presentazione del testo il prof. Tommaso di Carpegna Falconieri, dell’Universita’ di Urbino, presidente della Società Romana di Storia Patria.

L’elegante pubblicazione, edita dall’Ente Ottava nel Cinquantenario di attività, ripercorre attraverso il testo elaborato dagli autori e una straordinaria raccolta di foto d’epoca la storia della manifestazione a partire dai primordi del 1971, per iniziativa di alcuni giovani guidati da Rosvaldo Giubileo e dallo sviluppo impresso dalla presidenza dell’Ente del prof. Amleto Di Marcantonio e via via caratterizzato da sempre maggiori successi di qualità rievocativa e di pubblico dei nostri giorni.

Abbondio Zuppante, già rettore e oggi direttore della Biblioteca Specializzata dell’Ente e Nadia Proietti, attuale segretario generale dell’Ente, con il rettore uscente Giovanni Primavera – che ha curato l’introduzione del testo nel 2021 – in piena intesa con il nuovo rettore, Elisabetta Giannelli eletto lo scorso marzo 2022, hanno allestito e curato un’avvincente ricostruzione del ruolo di promozione culturale, di rievocazione storica e di ricerca archivistica svolto dall’Ente in cinquanta anni di intenso lavoro, fondato su tanti cittadini volontari, impegnati nelle varie componenti dell’Ente e nelle Storiche Sette Contrade.

Da sabato sugli schermi di Teleorte e su www.newtuscia.it l’intervista a noi rilasciata da Abbondio Zuppante, anche in rappresentanza di Nadia Proietti, sui contenuti e le finalità del testo “Cinquant’Ottave, memorie nel cinquantenario dell’Ottava di Sant’Egidio” .

Il programma dell’Ottava di Venerdì 2 Settembre

17.30 Culturalia – Palazzo Roberteschi

Presentazione del libro “Cinquant’Ottave” di Abbondio Zuppante e Nadia Proietti

19.00 Culturalia – Sala Proba Falconia

“Le Confraternite di Orte un viaggio nella storia e nella fede”, proiezione DOCUFILM scritto e realizzato dalle Confraternite riunite di Orte

20.00 Mirabilia – Vie e piazze della Città

Animazione itinerante (fino a tarda sera) a cura di Vassago e del Gobbo di Cicignano

20.00 Cibaria – Apertura taverne

21.30 Culturalia – Sala Proba Falconia

“Le Confraternite di Orte un viaggio nella storia e nella fede”, proiezione DOCUFILM scritto e realizzato dalle Confraternite riunite di Orte

22.00 Mirabilia – Piazza della Libertà

Lo Giostrar de li Borghi, “Di bolgia in bolgia”. Giochi popolari a squadre

23.30 Hilaritas – Piazza della Libertà

I’ nnummeri de le sette Contrade con Messer Egidio.

Gioco a premi enogastronomici