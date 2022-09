Minimacchina Centro storico, Corteo di Santa Rosa e Trasporto di Gloria in diretta su NewTuscia.it

NewTuscia – VITERBO – Trasporto minimacchina del Centro storico, Corteo storico e Trasporto della Macchina di S.Rosa “Gloria” in diretta streaming su newtuscia.it.

Il nostro giornale proporrà in diretta streaming questi tre eventi che portano le festività di Santa Rosa nel vivo.



Cominceremo stasera con la diretta del Trasporto della Minimacchina del Centro storico, che conclude il ciclo delle minimacchina dopo quelle del Pilastro e di Santa Barbara. Domani torna, sempre dopo due anni di stop forzato per la pandemia, anche il corteo storico di Santa Rosa che passerà come da tradizione per le vie di Viterbo. Anche qui diretta dal pomeriggio su NewTuscia.it



Quindi il momento dei momenti. Dalle 20 circa del

3 settembre saremo in diretta per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Un evento unico nel suo genere che è fermo anche in questo caso dal 2019. “Gloria” di Raffaele Ascenzi sfilerà in tutta la sua bellezza per l’ennesima volta e, forse, sarà anche l’unica perché dovrebbe esserci il nuovo concorso di idee per il 2023.



Il nostro giornale proporrà per il 3 settembre sia la ritrasmissione della diretta di Tv2000 sia una propria diretta facebook dalle 18, sul campo, per fare conoscere l’avvicinamento al “Sollevate e fermi!” e dare le ultime notizie con i protagonisti e la gente assiepata lungo il percorso della Macchina.



State con noi…all together!