NewTuscia – VITERBO – Macchine di Pace, strepitoso successo per il Gran Gala dell’Opera di ieri sera a piazza San Lorenzo. “Una serata molto partecipata, non solo come presenza fisica – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini, presente insieme al vice sindaco Alfonso Antoniozzi -: i viterbesi hanno fatto sentire tutto il loro calore per un evento molto importante, di grande spessore artistico, culturale e sociale. Fin da subito c’è stata molta attenzione verso questo appuntamento, fortemente voluto dall’amministrazione, nonché evento ufficiale della Rete delle grandi Macchine a Spalla italiane. Grande professionalità da parte degli artisti che si sono esibiti. Ringrazio di cuore tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di un evento davvero sentito e apprezzato”.

La serata è stata realizzata in sinergia con il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e GRAMAS – Grandi Macchine a spalla, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO – Ministero degli Affari Esteri, della Regione Lazio, dell’Ambasciata Ucraina in Italia, con il sostegno di ANCE e dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, in collaborazione con ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (circuito multidisciplinare regionale di teatro, danza e musica), FICLU- Federazione Nazionale Club per l’UNESCO, Rotary Club International e F.R.A.C.H.

Il concerto, tra gli appuntamenti più importanti del tour italiano del Teatro nazionale Ucraino di Dnipropetrovsk (Ucraina), rientra come evento speciale tra le azioni della Rete delle grandi macchine a spalla Patrimonio UNESCO per il progetto “Macchine di Pace”, ideato e sviluppato dal coordinamento diretto da Patrizia Nardi, in sinergia con le comunità e i soggetti istituzionali di Viterbo, Sassari, Nola e Palmi.

Sul palco, gli artisti dei teatri nazionali dell’Opera di Kiev, Odessa e Lviv, sotto la bacchetta del maestro Vladimir Galuska, alla testa dell’Orchestra e Coro dell’Opera Nazionale Ucraina di Dnipropetrovsk.