Elezioni: Parente (Iv), più valore agli infermieri, non dimentichiamo gli eroi della pandemia 

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Bisogna valorizzare la professione infermieristica e riconoscerne le competenze. Non possiamo dimenticare gli eroi della pandemia, verso i quali abbiamo un enorme debito di riconoscenza”. È quanto afferma la senatrice Annamaria Parente, presidente della commissione Sanità e capolista al Senato per il Terzo Polo nei collegi Lazio 2 e Sicilia 2. “Le richieste che la Federazione

nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) pone al prossimo parlamento sono più che legittime e la politica ha il dovere di dare una risposta concreta – aggiunge la senatrice Parente -. Per prima cosa bisogna superare l’enorme carenza di infermieri. Si stima che a oggi ne mancano almeno 70 mila mentre quelli attivi devono fare i conti con turni di lavoro massacranti e retribuzioni basse. E nonostante le competenze acquisite non vengono considerati per il loro valore. Come politici dobbiamo perciò batterci per ridare dignità alla professione infermieristica. È fondamentale rafforzare la formazione e rendere appetibile la professione ai giovani attraverso anche un adeguato riconoscimento economico e delle carriere. Allo stesso tempo è importante anche sostenere la figura dell’infermiere di comunità”.