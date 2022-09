Digitalizzazione, 4 webinar gratuiti per le imprese

Il 7 settembre parte il ciclo di seminari informativi sulle opportunità relative alla trasformazione digitale

NewTuscia – VITERBO – Unioncamere Lazio e le Camere di commercio del Lazio, in collaborazione con Uniontrasporti e i PID (Punti Impresa Digitale) del Lazio tra cui quello della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, organizzano un ciclo di seminari per informare e sensibilizzare le imprese del Lazio sull’importanza dei servizi digitali e dell’innovazione in azienda trainata dalla cultura digitale e della Banda Ultra Larga. Il ciclo di incontri rientra nell’ambito del Programma Infrastrutture Fondo di perequazione 2019-2020 di Unioncamere Italiana.

Il programma si pone l’obiettivo di mettere le Camere di commercio e le Unioni regionali nelle condizioni di partecipare attivamente alla ripresa del Paese, fornendo analisi, ipotesi di intervento e contributi operativi allo sviluppo delle reti materiali ed immateriali, utili a disegnare una strategia di medio-lungo periodo sullo sviluppo della logistica in Italia.

I 4 seminari si svolgeranno in modalità webinar nel mese di settembre 2022, a partire dal primo appuntamento di mercoledì 7 settembre, e potranno essere seguiti sia singolarmente che per l’intero ciclo. Non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al link https://www.unioncamerelazio.it/evento/progetto-fondo-di-perequazione-infrastrutture-seminari-informativi-per-le-imprese-del-lazio-sulle-opportunita-relative-alla-trasformazione-digitale/?anno=2022

Ogni webinar si svolgerà dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Questo il programma:

07/09/22 Auto connesse e mobilità intelligente – Sergio Maria Patella – Universitas Mercatorum

14/09/22 Edilizia 4.0 – Michela Basili – Universitas Mercatorum

21/09/22 Transizione: green e digitale – Mattia Crespi, Paolo Lasagni -IFOA

28/09/22 Agricoltura 4.0 -Tito Caffi -IFOA

Per maggiori informazioni contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti-Viterbo: email pid@rivt.camcom.it tel. 0761.234482 – 0761.234473 – 0746.201364